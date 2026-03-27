Muere cajera de Capufe en Veracruz tras comer chocolate que le habría regalado un trailero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Kathya Josselyn Bartolo, una cajera de la caseta de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en Acayucan, Veracruz, falleció a los 26 años tras comer con chocolate que presuntamente le regaló un trailero.

De acuerdo con reportes, eran cerca de las 4:00 horas del miércoles 25 de marzo cuando la joven cubría su turno laboral nocturno —que abarcaba de las 22:00 a las 06:00 horas—, el cual se vio interrumpido por un suceso que hoy está investigando la Fiscalía General del Estado (FGE).

Su compañero de trabajo, citado por medios como Excélsior y Eje Central, relató que un conductor de carga pesada, tras realizar el pago correspondiente de su peaje, entregó a la joven dos barras de chocolate, pero ella solo se comió una.

Lo que parecía un obsequio inofensivo para mitigar el cansancio de la madrugada se convirtió en la principal sospecha de la muerte de la joven. Minutos después de haber ingerido el alimento, Kathya Josselyn comenzó a manifestar signos de un malestar agudo.

Testigos señalaron que la joven empezó a presionarse el pecho y el estómago, quejándose de un dolor intenso en el corazón y una aceleración en sus palpitaciones. Ante el aumento de síntomas —que incluyeron convulsiones, de acuerdo con el medio Debate—, sus compañeros solicitaron apoyo médico inmediato.

Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas durante su traslado a un hospital del municipio de Oluta, los médicos confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Aunque la hipótesis de un “chocolate envenenado” ha cobrado fuerza en la opinión pública y en redes sociales, las autoridades no han confirmado que el alimento haya sido la causa directa del deceso.

Sin embargo, elementos de la FGE ya comenzaron una investigación oficial, donde aseguraron la segunda barra de chocolate para someterla a análisis toxicológicos y determinar si contenía alguna sustancia que pudiera haber provocado la muerte de la trabajadora.