Mujer encara a "Huacho" Díaz en Ticul: “No es falta de educación, es desesperación” (Video)

La mujer le recordó a Joaquín Díaz Mena que ya le había prometido ayudarla, aunque no cumplió con ello. Foto: Tomada de video

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Una vez más, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, “Huacho, fue increpado en medio de un evento para solicitarle una audiencia y su intervención para desatorar un proceso legal contra un policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Una mujer maya originaria del municipio de Acanceh le expuso que desde el año pasado se acercó a pedirle ayuda, pero nunca recibió respuesta.

La mujer abordó a Díaz Mena durante una ceremonia oficial en el municipio de Ticul. Frente al presídium y ante la mirada de otros funcionarios, reveló que su hermano lleva más de siete meses postrado en cama, señalando como responsable a un agente de la policía estatal.

“He tocado puertas de gobierno donde me dicen que no se están dando audiencias, yo lo único que exijo es justicia, no vengo a pedirle dinero. Justicia porque no porque sea un policía de la SSP puede andar como si nada cobrando su quincena mientras mi hermano está postrado en una cama”, reclamó.

Aunque no proporcionó detalles específicos sobre las circunstancias de los hechos, la mujer subrayó que su hermano aún requiere de varias intervenciones quirúrgicas. Asimismo, advirtió que su decisión de interrumpir el acto oficial no obedecía a una falta de educación, sino que era una señal clara de desesperación.

“No es que yo no tenga educación (...) pero es la única forma de que me haga caso, porque lo he visto en diferentes, soy de Acanceh y vine hasta aquí para que me haga caso y me diga cuando me va a dar la audiencia para que pueda agilizar el proceso de mi hermano”, agregó.

El gobernador morenista “Huacho” Díaz respondió que la atendería de inmediato.

“Le doy la audiencia ahora mismo, permítame terminar y le atiendo con mucho gusto”, alegó.

Sin embargo, esta no fue una respuesta suficiente para la ciudadana, quien aprovechó para recordar que desde agosto de 2025 buscó su ayuda y fue ignorada. “Después no salga corriendo se sube a su camioneta y me deje otra vez aquí (...) Lo mismo me hizo en Acanceh, lo mismo me dijo 'dales tus papeles a mi secretaria y hablamos', fue el 7 de agosto de 2025”, enfatizó.

Cabe mencionar que el gobernador de Yucatán fue increpado el 18 de marzo por los ejidatarios de la comisaría de Dzununcán, del municipio de Mérida. Al igual que está mujer, le pidieron una audiencia y soluciones, ya que aseguraron que fueron despojadas de 82 hectáreas de tierra que actualmente forman parte del estacionamiento de la feria Xmatkuil.