Piden ficha roja para localizar a notario responsable de fraude en “cártel inmobiliario” en Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- El secretario de Gobierno de Coahuila, Oscar Pimentel González, confirmó que se solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para emitir una alerta de búsqueda internacional del titular de la Notaria 45 en Torreón, Fernando “N”, quien huyó de México luego del escándalo del fraude inmobiliario que ha dejado a más de dos decenas de víctimas con una afectación de más de 19 millones de pesos.

“La Fiscalía General del Estado ya aprehendió a algunos integrantes de esa notaría que participaron en los fraudes. El notario huyó a España, la Fiscalía del estado está generando todo el trámite para que la General de la República expida una ficha roja y se logre aprehender a través de la Interpol”, dijo a Proceso el funcionario estatal.

El fiat notarial fue dado de baja desde enero del año pasado, cuando se denunciaron los primeros casos del fraude en el que participó junto con varios particulares.

El modus operandi es que la Notaría 45 fungió como institución para dar una supuesta legalidad a la compra venta de inmuebles, los cuales no eran entregados a quienes los adquirieron.

Los afectados comenzaron a detectar las irregularidades en la compra de viviendas y terrenos, al encontrar duplicidad de escrituras, la aparición de nuevos dueños de los inmuebles o los verdaderos propietarios que no dieron el consentimiento para las operaciones, además de la presentación de documentos apócrifos. Todos los trámites contaron con el visto bueno de la citada notaría.

Sin embargo, a un año de haberse ventilado el caso los afectados no han logrado recuperar sus recursos invertidos en compraventas fraudulentas.

Durante la semana realizaron diversas protestas en Torreón, incluyendo un bloqueo afuera de las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de Coahuila en dicha ciudad.

De acuerdo con las investigaciones, hay dos personas detenidas por dicho fraude inmobiliario y una más fue reaprehendida recientemente al incumplir con el acuerdo reparatorio con la víctima y se cuenta con una docena de órdenes de aprehensión.

Pimentel González advirtió que se llevan a cabo investigaciones a fondo para evitar que este tipo de situaciones se repitan y que, en el presente gobierno estatal, hay cinco notarios que se han dado de baja por comprobarles la comisión de actos fraudulentos; en algunos casos de procedió a las denuncias penales correspondientes pero el único caso de grandes dimensiones es el de Torreón con la notaría 45.