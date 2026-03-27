Quién es Carlos Tafolla, el diputado que plantea pena de muerte para adolescente que asesinó a maestras

Quién es Carlos Tafolla, el diputado que planteó pena de muerte para un adolescente acusado de homicidio.. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un adolescente de 15 años fue detenido tras el asesinato de dos maestras dentro de un plantel educativo en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un hecho ocurrido el 24 de marzo de 2026 que generó reacciones en el ámbito político y educativo.

El ataque se registró en la preparatoria Antón Makárenko, donde el estudiante ingresó armado con un rifle y disparó contra dos docentes que se encontraban en actividades escolares. Las víctimas murieron a consecuencia de heridas provocadas por impactos de arma de fuego.

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Las autoridades establecieron que el adolescente ocultó el arma en una funda de instrumento musical y la introdujo al plantel antes de realizar múltiples detonaciones dentro de las instalaciones. Elementos de seguridad lo detuvieron en el lugar y aseguraron el arma utilizada en el crimen.

De acuerdo con los primeros reportes de la investigación, el menor había difundido previamente en redes sociales imágenes en las que aparecía con el arma. Las autoridades integraron esos materiales como parte de las indagatorias.

El caso se investiga bajo el sistema de justicia penal para adolescentes, el cual establece medidas específicas para menores de edad que cometen delitos graves. La legislación vigente prevé un periodo máximo de internamiento de tres años para personas de entre 14 y 15 años que cometen homicidio.

Las autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y posibles responsabilidades adicionales.

La propuesta de pena de muerte que planteó el diputado tras el crimen

El diputado local de Michoacán, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, planteó aplicar la pena de muerte contra el adolescente detenido por el asesinato de las maestras, durante declaraciones públicas emitidas después del crimen.

El legislador cuestionó el límite de sanciones establecido por la legislación para menores de edad en delitos graves y señaló la necesidad de revisar el marco jurídico vigente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la pena de muerte, por lo que cualquier propuesta en ese sentido requeriría reformas constitucionales y la modificación de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

La declaración del diputado se difundió en el contexto de un debate público sobre la responsabilidad penal de menores de edad y las sanciones aplicables en casos de homicidio.

Quién es Carlos Tafolla: origen, formación académica y trayectoria política

Carlos Alejandro Bautista Tafolla es diputado local en el Congreso del Estado de Michoacán para el periodo legislativo 2024-2027 y representa al distrito con cabecera en el municipio de Uruapan.

El legislador nació en el estado de Michoacán y ha desarrollado actividades empresariales en los sectores de alimentos, servicios y comercio.

En su formación académica cursó la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales en la Universidad Latina de América. También realizó estudios en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, relacionados con comercio internacional.

Posteriormente cursó una maestría en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Además, realizó estudios de doctorado en inclusión, políticas públicas e investigación en la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados en 2024. También cursó un doctorado en ecoeducación en el Instituto Universitario Puebla.

En el ámbito político y público, ha ocupado los siguientes cargos y funciones:

Diputado local del Congreso del Estado de Michoacán (2024-2027)

Representante del distrito de Uruapan en la actual legislatura (desde septiembre de 2024)

Integrante y promotor del Movimiento del Sombrero, organización política local

Participante en proyectos comunitarios relacionados con seguridad, medio ambiente y desarrollo social

Antes de asumir el cargo legislativo, participó en actividades políticas y sociales en el municipio de Uruapan, principalmente en programas comunitarios y campañas locales.

Antecedentes de posicionamientos del diputado en temas de seguridad y justicia

Durante su actividad legislativa, el diputado ha impulsado iniciativas relacionadas con seguridad pública y prevención del delito.

Entre sus propuestas se encuentran medidas para incrementar sanciones por delitos como el robo de vehículos con violencia, así como mecanismos de denuncia ciudadana mediante incentivos económicos para reportar delitos ante autoridades ministeriales.

En noviembre de 2025, reportó a autoridades el hallazgo de restos humanos en un predio vinculado a su familia, lo que derivó en la intervención de colectivos de búsqueda y autoridades estatales.

También ha promovido posicionamientos públicos relacionados con la investigación de delitos y la colaboración entre autoridades en casos de violencia.

El sistema legal para adolescentes tras el homicidio de docentes

El asesinato de las maestras reactivó la discusión pública sobre el sistema de justicia penal para adolescentes en México, particularmente en relación con los límites de sanción establecidos por la ley.

La legislación mexicana establece procedimientos especializados para menores de edad y contempla medidas de internamiento como sanción principal en delitos graves. Estas medidas buscan establecer responsabilidad penal conforme a la edad del infractor.

Autoridades educativas y de seguridad informaron que el caso continúa bajo investigación y que el adolescente permanece bajo proceso judicial conforme a la normativa vigente.