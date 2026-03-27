Revocan vinculación a proceso en caso de desaparición de Ronaldo González; familia denuncia impunidad

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La vinculación a proceso de uno de los presuntos implicados en la desaparición de Ronaldo González Aldúñez, ocurrida el 21 de junio de 2022, fue revocada por los magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco por mayoría de votos el pasado 13 de marzo.

La Segunda Sala especializada en materia penal, que dejó sin efectos el proceso penal contra el imputado, está integrada por los magistrados Armando Ramírez Rizo y Antonio Flores Allende.

El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco advirtió que la decisión judicial refleja fallas estructurales en la integración de investigaciones en la entidad.

Ronaldo, de 24 años, fue visto por última vez en la colonia Residencial Camichines II, en el municipio de Tonalá. Se dedicaba a la venta de nieves de garrafa y a trabajos de pintura de fachadas e impermeabilización de techos junto a su padre.

De acuerdo con el pronunciamiento del colectivo difundido este 23 de marzo, se dejó sin efecto el proceso penal contra el imputado, de quien no se proporcionó ni siquiera su nombre abreviado. Presuntamente era amigo de la víctima y se encontraba en prisión preventiva oficiosa. La resolución se basó en la consideración de insuficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía.

Entre los elementos recabados por la autoridad ministerial se encontraba un análisis de geolocalización de dispositivos móviles que ubicaba tanto a la víctima como al imputado en dos colonias de Tonalá en horas posteriores a la desaparición. Sin embargo, los magistrados concluyeron que este cruce de información no acredita la probable participación del acusado.

La resolución argumenta que una de las ubicaciones coincide con el lugar de residencia del imputado, lo que explicaría su presencia en la zona, y que su cercanía con la víctima o su tránsito por áreas señaladas no constituye indicio suficiente de su involucramiento en la privación de la libertad ni en el ocultamiento de Ronaldo.

Además, el Tribunal señaló omisiones de la Fiscalía de Jalisco en la aplicación de la debida diligencia en la investigación, conforme a estándares nacionales e internacionales, lo que derivó en la revocación del auto de vinculación y la liberación inmediata del imputado.

La familia de Ronaldo ha sostenido una búsqueda constante desde su desaparición. Ha realizado manifestaciones en Casa Jalisco y en instalaciones de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y en servicios forenses. También ha bloqueado vialidades como avenida Manuel Acuña, López Mateos y Calzada Independencia para exigir avances en el caso, e incluso hasta efectuaron un corrido llamado “Mi querido hermano”.

Los familiares denunciaron la falta de una línea de investigación clara, pese a las pruebas que han entregado. Indicaron que, aunque solicitaron grabaciones del sistema C5, solo una cámara aportó elementos útiles, mientras otras no funcionaban o no estaban orientadas hacia puntos clave.

Zoila Aldúñez, madre de Ronaldo, ha participado activamente en protestas para exigir su localización. De acuerdo con el colectivo, es el único hijo varón que le quedaba tras la muerte de otros tres por enfermedades.

Por su parte, su hermana, Fabiola González, señaló que la carpeta de investigación ha pasado por al menos tres ministerios públicos sin continuidad.

“Uno les pregunta cómo van con la información que aportamos y se quedan callados. No saben qué decir. Solo hubo una cámara que detectó algo; las otras apuntaban a departamentos y no servían. Es evidente que no quieren trabajar”, afirmó.

Añadió que, pese a realizar investigaciones por cuenta propia, la Fiscalía no ha definido una ruta clara: “Nos arriesgamos a hacer investigaciones que no nos tocan, por amor y por necesidad, pero ellos ni siquiera se dignan a recibirnos cuando no hay una cita programada”.

La familia también señaló que, al acudir a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas 13 días después de la desaparición, se enteró de que las autoridades no habían acudido al lugar de los hechos para recabar testimonios.

El colectivo expresó que la decisión judicial representa un golpe para las víctimas indirectas y reiteró que no se trata de un caso aislado. Señaló que, de manera recurrente, los procesos penales por desaparición enfrentan resoluciones de no vinculación o absolución por falta de elementos probatorios.

Finalmente, informaron que esperan que un juzgado federal revise el caso por la vía constitucional, ante posibles violaciones a derechos humanos, con el objetivo de reencauzar el proceso hacia la justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Mientras tanto, la exigencia de la familia permanece: conocer el paradero de Ronaldo González Aldúñez.