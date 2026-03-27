Vinculan a proceso a síndica, dos regidores y mando policiaco de Chavinda, Michoacán

Ana Laura “N”, síndica municipal, junto con los regidores Paulo César “N”, y Jesús “N”, junto con César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal de Chavinda, detenidos. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Este jueves, fueron vinculados a proceso la síndica, dos regidores y el subdirector de seguridad del municipio de Chavinda, acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los servidores públicos fueron detenidos el 19 de marzo en posesión de armas, narcóticos y equipo táctico durante una acción coordinada entre autoridades estatales y federales, ello tras una denuncia presentada por el alcalde Armando Pérez Mendoza, otros funcionarios municipales, y productores agrícolas.

El juez de control determinó que Ana Laura “N”, síndica municipal; Juan Carlos “N”, director de Seguridad Pública Municipal; y de Paulo César “N” y Jesús “N”, regidores, César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal, deberán permanecer en prisión desde donde deberán hacer frente al proceso que se sigue en su contra.

En el caso de los integrantes del Cabildo, éstos enfrentan cargos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que el subdirector de Seguridad fue vinculado por posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes.

La detención de los servidores públicos ha generado tensión en Chavinda, en donde habitantes del lugar se han manifestado calificando la detención como un montaje.

En sesión de Cabildo, previa a su detención, la síndica responsabilizó al alcalde de cualquier cosa que les sucediera a ella y a su familia, en tanto que regidores acusaban al edil de haber perdido la confianza del pueblo.

El Congreso del Estado deberá designar una nueva síndica en Chavinda, esto una vez que el Cabildo le notifique de la ausencia de Ana Laura “N”, en tanto que, de los dos regidores detenidos, serán sus suplentes quienes asuman el cargo.