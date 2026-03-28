Abogados denuncian ataques del presidente del Poder Judicial de Coahuila (Video)

SALTILLO, Coah. (apro).- Diversas organizaciones de abogados en Coahuila se manifestaron en contra del presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mary Ayup, luego de que el magistrado los acusó de fomentar procesos largos a cambio de ganancias económicas.

A través de distintos comunicados, el Colegio de Abogados de Torreón y el Foro Profesional de Abogados de Saltillo, así como litigantes independientes, externaron su inconformidad al establecer que de nada sirve presumir un estado seguro cuando el presidente del Poder Judicial los intimida y calumnia.

Los abogados cuestionaron las declaraciones del funcionario estatal que acusó al gremio de promover que se alarguen los juicios para seguir cobrando a los clientes, además de no ver por el bienestar de las infancias.

“La actitud y las acciones de las y los abogados entorpece, incluso, que pueda haber mediación, que las partes puedan llegar a un acuerdo porque solamente establecen más hilaridad, más enojo y más violencia, en vez de encontrar la justicia. Me parece que en el tiempo gana económicamente; mientras te tengan atorado ahí en un juicio, pues te van a seguir cobrando”, señaló en entrevista Mery Ayup.

Declaraciones “desatinadas, vergonzosas e infundadas”

Las reacciones no se hicieron esperar y el Colegio de Abogados en Torreón consideró que se trata de un ataque a la libertad de expresión y coartan la seguridad en el ejercicio profesional del gremio.

“Lamentamos las desatinadas, vergonzosas e infundadas manifestaciones realizadas por el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, con lo cual desacredita el profesionalismo de todos los abogados litigantes coahuilenses al generalizar sus manifestaciones al respecto en una reciente entrevista, la cual tiene también tintes de intimidación", señala el comunicado emitido por el organismo de la Laguna.

Sostienen que pretende limitar los cuestionamientos de las deficiencias e injusticias que se registran en el Poder Judicial al exponerlos y etiquetarlos.

"Quien recurra a alzar la voz para denunciar a través de los medios de comunicación y redes sociales las injusticias que precisamente se cometen por parte del Poder Judicial por las malas prácticas y malos resultados, que desde hace tiempo se vienen padeciendo en los juzgados de todo el estado, será mal visto e incluso quien lo haga será señalado y etiquetado por este motivo lo cual también violenta el estado democrático y libre del que constitucionalmente los mexicanos debemos gozar”, precisa el comunicado.

Sostienen que es una aberración que el presidente haga tales pronunciamientos, con los que se vulneran los derechos que debería garantizar y no restringirlos.

También precisan que Mery Ayup levanta calumnias y señalamientos intimidantes en contra de los abogados de Coahuila, por lo que pidieron la intervención del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien le dijeron que “no se puede presumir que el estado sea el más seguro, cuando el propio presidente del Poder Judicial es de quien deben cuidarse los abogados”.

En el tema de los honorarios las organizaciones de abogados señalaron que los cobros son legales por los servicios prestados ante la tardanza que se registra en los juzgados de primera instancia todos los días. Advierten que la demora por radicar una demanda tarda más de dos meses, o más de tres meses en emitir un acuerdo, pero además “existe déficit de personal corrupción y solamente progresan los asuntos que traen línea”.

En el caso del Foro de Abogados de Saltillo se dio a conocer que no son los abogados quienes exponen en medios de comunicación los asuntos, sino los ciudadanos que buscan visibilizar problemáticas derivadas de las deficiencias en la impartición de justicia.

También insistieron en rechazar la afirmación de que son ellos quienes prolongan los juicios con fines económicos, cuando los retrasos obedecen a deficientes estructuras del sistema judicial las propias demoras que existen para erradicar las demandas.

Abogados independientes también expresaron su inconformidad por las acusaciones de Mery Ayup.

“El planteamiento de incidentes, recursos, excepciones o pruebas no constituyeron obstrucción, sino el uso legítimo de herramientas jurídicas diseñadas precisamente para garantizar el debido proceso, la igualdad y la tutela judicial efectiva. Si en algunos casos existen abusos, éstos deben sancionarse de manera individual conforme a la ley, pero no pueden generalizarse sin afectar la dignidad de la profesión", expresó uno de los litigantes.