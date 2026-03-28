Alcalde y bachilleres rechazan criminalización por coreografía crítica de la violencia en Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- El alcalde de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán, junto con docentes, alumnos y padres de familia, rechazaron la criminalización sufrida por jóvenes del Colegio de Bachilleres (COBAEM), por la coreografía crítica que montaron sobre la violencia que impera en Michoacán.

En rueda de prensa fijaron este sábado su postura, aunque de manera previa el ayuntamiento de Contepec –lugar en que se realizó la escenificación– emitió un comunicado en el que el edil dejó en claro: “No vamos a permitir que se criminalice a nuestros jóvenes. El arte, la cultura y la libre expresión de nuestra juventud a veces son crudas, porque reflejan el dolor de una realidad que como país hemos enfrentado durante años”.

La coreografía denominada “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, en la que inicialmente los jóvenes representan un comando apuntando indistintamente, con los nombres e imágenes de los alcaldes asesinados durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, derivó –según lo anunciado por el mandatario–, en el despido del docente y el director del plantel, quienes permitieron la realización del evento cultural.

En Contepec se registró el primer asesinato de un alcalde durante el bedollismo, el de Enrique Velázquez Orozco, en febrero de 2022, hecho que reviste especial significado para los bachilleres que elaboraron la coreografía, según se explicó durante la rueda de prensa ofrecida.

“El verdadero fondo de esta expresión no fue celebrar la violencia, fue exigir que esta termine”, sostuvo el edil Eduardo Martínez.

En el mensaje expuesto por los bachilleres este día, señalaron que la coreografía fue para alzar la voz, “pusimos nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestro mensaje al servicio de una idea”. Condenaron la violencia a la que se han visto expuestos tras la difusión de su trabajo, en particular por el manejo mediático que sobre ella se dio.

Se explicó además cada una de las partes contenidas en la puesta y lo que con ellas se pretendía hacer expresar. También dejaron en claro que el COBAEM tuvo en todo momento conocimiento del tema, y de la coreografía a presentar en el en el concurso “Baile de Sectoriales” que tradicionalmente realiza la institución en diferentes municipios del Estado como parte de sus Jornadas Académicas, Culturales, Cívicas y Deportivas.