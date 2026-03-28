Alfredo Ramírez cesa a docentes de Bachilleres por coreografía que crítica violencia en Michoacán

Alfredo Ramírez cesó a docentes de bachilleres por coreografía crítica a la violencia en Michoacán. Foto: Especial

MORELIA, Mico. (apro).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció el “cese fulminante” del director y el maestro que organizaron el evento en el municipio de Contepec, en que jóvenes del Colegio de Bachilleres (COBAEM), presentaron una coreografía crítica a la violencia en Michoacán.

Luego que fuera censurado el video de la pieza montada por los estudiantes en las cuentas oficiales del COBAEM, el mandatario michoacano arremetió este viernes 27 de marzocontra los docentes, anunciando su separación del cargo y calificando el evento -que cada año realiza la institución en diferentes municipios del estado-, como “totalmente anticultural”.

“En Michoacán está prohibida la apología del delito y llamo a todas las instituciones públicas y privadas a evitar este tipo de acciones, este tipo de muestras, que no es Michoacán. Nosotros tenemos mucha cultura, tenemos mucho pueblo, tenemos mucha historia”, apuntó.

Informó que ya se tomaron cartas en el asunto, “hicimos un extrañamiento fuerte al Colegio de Bachilleres y que esto no vuelva a ocurrir”.

A través de la tipificación de la apología del delito en el Código Penal del Estado, realizada en 2025, el gobierno bedollista ha emprendido diferentes acciones para la cancelación de conciertos y expresiones artísticas que aludan a la violencia que priva en Michoacán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa desde julio pasado, la acción de inconstitucionalidad 71/2025 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de los términos en que se hizo la tipificación, argumentando que la medida no está adecuadamente orientada a satisfacer los intereses públicos imperativos que se pretenden proteger —el orden, tranquilidad, paz y seguridad pública—, por lo que la restricción está muy lejos de ser la que en menor escala restringe la libertad de expresión; por el contrario, desborda por completo el interés que la justifica e interfiere innecesariamente en el efectivo ejercicio de los derechos en cuestión.