Aseguran más de 300 explosivos artesanales en La Tuna, Badiraguato, cuna de "El Chapo" Guzmán

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Elementos del Ejército aseguraron más de 300 explosivos artesanales durante recorridos de vigilancia en la comunidad de La Tuna, en Badiraguato, cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El hallazgo se dio en un campamento clandestino en donde aseguraron 347 bombas artesanales, pero no hubo detenidos, y tras el operativo, personal especializado destruyó los explosivos.

La Tuna, Badiraguato, ha sido blanco de ataques con explosivos en el pasado, el más reciente, en febrero último, se trató de un atentado contra un rancho que se presume es propiedad de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”.

El ataque, divulgado en redes sociales el 1 de febrero, ocurrió en una propiedad conocida como “el Cielo”, ubicada en dicha región de la zona serrana de Sinaloa.

También, en octubre del año pasado, se tuvo reportes de ataques con drones a la que fuera la residencia de Consuelo Loera, madre del Chapo, inmueble conocido como “la casa rosa”.

Tras este ataque, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que incluso hubo desplazamiento de habitantes debido a los atentados, tanto de La Tuna como de otros pueblos aledaños.