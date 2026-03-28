Clausuran zona turística en Cuatrociénegas: extraían agua sin concesiones

SALTILLO, Coah., (apro) .- Autoridades llevaron a cabo la clausura del paraje turístico ubicado dentro de un área natural protegida y conocida como Río Mezquites, así como y tres pozos de donde se extraía agua de manera ilícita en el municipio de Cuatrociénegas.

La operación la llevaron a cabo la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Areas Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El presidente municipal de dicho lugar, Víctor Manuel Leija Vega, confirmó las acciones realizadas por autoridades federales unos días antes del inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, que representa una de las de mayor actividad en el Pueblo Mágico.

“Tenemos un operativo por diferentes dependencias federales que tienen que ver con temas ambientales y del agua. Sabemos que nos hemos adecuado a un modo donde el turismo es la principal derrama económica y esto definitivamente tendría una repercusión económica y un impacto fuerte en ello", señaló.

La medida de clausurar el área operada por particulares provocó malestar entre los operadores turísticos.

Armando de la Garza Gaytán, secretario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedajes en Coahuila, dio a conocer a través de una transmisión en vivo que las autoridades federales no otorgaron el derecho de audiencia a los empresarios dueños de la Hacienda 1800, a quienes solicitaron el manifiesto de impacto ambiental y calificó el comportamiento de funcionarios federales tenía la intención de afectar la actividad turística en la región.

"Se quedaron ahí dos días en el Río Mezquites buscando cómo joder y no encontraron nada, pero de repente voltearon y vieron las palapas y pidieron el manifiesto de impacto ambiental. Nomás llega la temporada de vacaciones y se van como locos, como chacales, a ver cómo joden. En todo el año no hacen nada", acusó.

El representante hotelero puntualizó que, a raíz de la clausura, trabajadores en el área turística se verán afectados y el impacto para la actividad será muy grande.

Trascendió que otras áreas cerraron sus hospedajes y actividades recreativas en solidaridad con los empresarios afectados con la clausura.

En un comunicado, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que procedió a la clausura de tres pozos en el municipio de Cuatrociénegas, los cuales operaban sin concesión.

Se precisó que a través del Organismo de Cuenca Río Bravo se realiza un operativo especial de alto impacto a fin de frenar la explotación ilegal de recursos hídricos y proteger uno de los ecosistemas más valiosos del país.

"Este despliegue cuenta con el respaldo de la Guardia Nacional y forma parte de una estrategia integral de ordenamiento hídrico y legalidad ambiental, orientada a sancionar extracciones irregulares y recuperar el control del uso del agua en la región", señalaron.

Puntualizaron que también son resultados de acuerdos emanados de mesas interinstitucionales de seguridad ambiental para la defensa de los recursos naturales, frente a actividades ilícitas.

"Cuatrociénegas es un patrimonio natural único y su preservación es una responsabilidad compartida que no admite omisiones”, precisaron en el comunicado que acompañaron de material fotográfico y audiovisual donde llevan a cabo la clausura de las instalaciones de donde se extraía el agua.