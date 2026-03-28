Comando armado dispara contra policía al llegar a su casa en Mexicali. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro).- De vehículo a vehículo, además de que fue esperado a que terminara su turno, un comando armado disparó contra un policía cuando llegaba manejando a su domicilio, en hechos registrados en el municipio de Mexicali, Baja California.

Conforme a datos divulgados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de dicha ciudad fronteriza, así como de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), los agresores lograron disparar en seis ocasiones con el agente.

A pesar de lo anterior, sólo lograron lesionarlo en la pierna izquierda, además de generar daños en la unidad.

Tras el ataque, el policía -identificado como Cristóbal- se trasladó por sus propios medios a la comandancia central, ubicada en el bulevar Héctor Terán y Anáhuac, donde pidió ayuda a sus compañeros, para luego ser llevado a un hospital de la localidad.

Hasta el momento, las dependencias de seguridad no han reportado detenidos sobre el hecho registrado durante la mañana del jueves 26 de marzo.

Luis Felipe Chan Baltazar, director de la policía municipal en Mexicali, confirmó la agresión y que el agente estaba fuera de peligro.

“Entendemos que iba llegando a su domicilio. De ahí de la comandancia fue traslado por los propios compañeros de la policía, a bordo de una unidad, aquí al hospital. Está fuera de peligro, es el último reporte. El único impacto que le alcanza a dar es en la pierna, a la altura del tobillo, más o menos, pero la bala entra y sale. Afortunadamente no le pega al hueso”, detalló.

Chan Baltazar agregó que la víctima iba saliendo de turno y que está asignado a la Estación Rivera-Campestre.

Por su parte, la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, declaró a la prensa que fueron seis disparos y “de vehículo a vehículo”, en la vía pública.

“Sí fue una agresión intencional y estamos tomando las evidencias”, recalcó.

Sobre el caso, en redes sociales circuló un video tomado por una cámara de vigilancia casera, en la que se aprecia un vehículo huir a toda velocidad tras presuntamente participar en el intento de emboscada.

Durante el 2025, varios casos de ataques contra policías fueron registrados en Baja California, donde coinciden en que los agresores conocían el domicilio de los agentes y les dispararon al llegar o salir de sus hogares.