Comisionada de Búsqueda reconoce incongruencias en datos del RNPDNO: familias de desaparecidos

SALTILLO, Coah., (apro) .- Durante una reunión de trabajo con colectivos de familias de personas desaparecidas en Coahuila, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, aclaró que las cifras dadas a conocer el viernes 27 no son resultado de su gestión, sino que es lo que encontró en el Registro Nacional de Desapariciones, relató Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y madre de Daniel Cantú quien el pasado mes de febrero cumplió 19 años de desaparecido.

“Lo que ella dijo que se va a dar a la tarea es trabajar sobre ese registro que no está bien hecho, hay muchas incongruencias y hay que verificar datos que no están precisos; apenas van a empezar a trabajar eso”, señaló Iris García.

Aunque la funcionaria federal rechazó dar entrevistas, las integrantes de colectivos explicaron que les informó que ella acudió a la conferencia presidencial para “verificar lo que había y lo que la Secretaría de Gobernación presentó”, dijo por su parte la representante legal de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Ariana García Bosque.

Para Iris García la cifra que se dio a conocer respecto que sólo 43 mil 108 casos se consideran como personas desaparecidas en el país, resulta indignante y las decepciona porque considera que es una estrategia para reducir números, ante el anuncio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para la aplicación del Artículo 34, a raíz de la información que las propias familias les hicieron llegar.

“Lo de las cifras es un juego maquiavélico. No abordamos por completo el tema, pero creo que desde la Presidencia y el Estado mexicano hacen uso de ese recurso del registro para reducir cifras”, manifestó.

Lourdes Herrera agregó que la comisionada les dio a conocer que el Registro Nacional no será eliminado, sino que lo van a enriquecer y que en los casos de los de larga data están elaborando un manual, el cual no se ha concluido.

También les presentó algunas de las actividades para llevar a cabo la búsqueda y para lo cual se han incorporado especialistas como antropólogos, forenses, geofísicos, abogados e historiadores, a fin de abordar los casos de desaparición bajo la construcción de un análisis de contexto y el uso de tecnologías modernas como el “dron cobra” que permite analizar las condiciones de predios antes y después de operativos.

Dijo que la funcionaria reconoció que persisten los errores en el registro de los casos de larga data, pero se lleva a cabo la verificación de datos, actualizando la ficha con progresión de edad y un catálogo de personas desaparecidas.

Cifras que no coinciden

El viernes, durante la mañanera se presentó el informe en torno a la Registro Nacional de Personas Desaparecidas en el que se aseguró que de los más de 133 mil casos solo 43 mil 128 se consideran bajo ese estatus, ya que el resto contaba con datos incompletos o fueron localizadas con vida o presentaron algún movimiento ante instituciones públicas, incluso en las campañas de vacunación por Covid y que solo se contaba con 3 mil 869 carpetas de investigación en todo el país.

Las cifras respecto a las carpetas llamaron la atención de los colectivos, ya que tan sólo en el estado de Coahuila se cuenta con 2 mil 554 por delitos de desaparición de personas, según información del fiscal especializado, José Ángel Herrera Cepeda, por lo que resulta que Coahuila concentra el 66%de las que se asegura existen a nivel nacional.

“Tenemos aproximadamente 2 mil 554 averiguaciones previas penales y a partir del 2014 se convirtieron en carpetas de investigación. Esto significa que tenemos esa cantidad de asuntos aperturados, y es una obligación de los estados que estos resultados se suban al Registro Nacional de Personas Desaparecidas de no hacerlo con los datos completos, el registro sería inválido", afirmó Herrera Cepeda.

El funcionario afirmó que durante las actividades que realizaron funcionarios de la Secretaría del Bienestar, hace dos años, lograron ubicar alrededor de unas 40 personas que hicieron un trámite para recibir la vacuna del Covid.

Por su parte, la comisionada de Búsqueda en Coahuila manifestó que en el trabajo con las familias de personas desaparecidas y el gobierno estatal, han acordado que una vez que se tenga el reporte de una persona desaparecida se debe de informar a la Fiscalía local, pero la ley en Coahuila establece que son justamente las familias quienes determinarán si presentan o no una denuncia.

"Finalmente es un derecho humano que tiene la familia de querer o no querer levantar una denuncia para que se abra la carpeta de investigación. En Coahuila la ley es muy clara y nosotros tenemos que respetar ese derecho, pero también es importante que las familias se concienticen en levantar una denuncia porque a veces no sabemos si la persona está en una situación de delito. Creo que sí es importante, pero tampoco podemos obligar a las familias a que lo hagan", afirmó.