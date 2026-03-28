Condenan impunidad a tres años del homicidio del defensor nahua Eustacio Alcalá, en Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- La Red Solidaria de Derechos Humanos, condenó, la impunidad en el caso del homicidio del líder comunal nahua, Esustacio Alcalá, Tacho, a tres años de su desaparición.

En un comunicado emitido este sábado, la Red recordó al líder de la comunidad de San Juan Huizontla, ubicada en la Sierra-Costa michoacana, en el municipio de Chinicuila, quien fue desaparecido el primero de abril de 2023, para dos días después, ser localizado sin vida.

“Se recuerda su amor por su pueblo y su lucha por la autonomía, mientras la impunidad persiste y la falta de una investigación efectiva abre preguntas inevitables: por qué no se ha esclarecido su muerte y si ello se relaciona con la negativa a reconocer a las guardias comunales como autoridades legítimas”, apuntó la Red.

Explicó, además, que en la Sierra-Costa de Michoacán, el contexto apunta a la deslegitimación de los esfuerzos comunitarios por defender el territorio frente a una violencia estructural. Sostuvo que los asesinatos de defensores nahuas y ambientalistas no son hechos aislados, “sino parte de una herida colectiva marcada por la violencia y las desapariciones”.

Ante ello, insistió en la urgencia de conocer la verdad, garantizar justicia, reparar el daño y evitar la repetición, lo que exige que el Estado escuche a las víctimas y transforme las prácticas que sostienen la impunidad.

En 2018, por acuerdo de asamblea comunal, Huitzontla emprendió acciones legales contra la explotación minera. Alcalá, como representante, encabezó los trabajos hasta que en 2022 se obtuvo un amparo para impedir que las autoridades otorgaran más títulos, y así frenar la operación de seis concesiones otorgadas a la minera Las Truchas, de la empresa ArcelorMittal, y a la unidad minera Las Encinas, de la Siderúrgica Ternium.

Cuando trasladaba a tres religiosas en una camioneta por la carretera federal Coalcomán–Aquila, Tacho fue interceptado por hombres armados para privarlo de su libertad en 2023. Dos días después, la Red TDT (Todos los derechos para todas y todos) emitió una alerta por su desaparición, no pasaron 24 horas cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez confirmó su asesinato al lamentar el hecho.

El defensor fue localizado sin vida el 4 de abril en una barranca cercana al lugar donde habían sido liberadas las misioneras. Al defensor lo mataron a balazos.

La lucha contra las grandes mineras ha dejado un saldo trágico para los pueblos nahuas de la Sierra-Costa de Michoacán. En enero de 2023 fueron asesinados en Santa María Ostula tres defensores del territorio de la Guardia Comunal de Xayakalan, atacados por un comando que exhibió su crueldad en videos.

Ese mismo mes desaparecieron el líder de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia, y el abogado Ricardo Lagunes, tras una asamblea comunitaria.