Conductores de aplicación realizan bloqueo por desaparición de un chofer en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Choferes de plataformas digitales bloquearon la tarde de este sábado el libramiento norte de la capital chiapaneca y se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la aparición con vida de Cristian Raúl Morales Sánchez de 36 años, desaparecido desde el pasado jueves 26 de marzo.

Durante la protesta, su madre, Lucía Sánchez Cáceres, quien encabezó la movilización acompañada de sus nietas, relató que su hijo salió a trabajar como de costumbre alrededor de las 9:00 de la mañana y solía regresar a casa entre la 1:00 y 2:00 de la madrugada; sin embargo, ese día no volvió. Entre lágrimas, pidió a las autoridades revisar las cámaras de videovigilancia para determinar si el joven salió de la ciudad.

Por su parte, la hermana del desaparecido indicó que, tras presentar la denuncia, el Ministerio Público únicamente les informó que la última ubicación registrada fue en la colonia Los Pájaros. Asimismo, señaló que la familia ha solicitado apoyo a la plataforma Didi para conocer los últimos viajes y ubicaciones del conductor, pero les informaron que deberán acudir a oficinas en la Ciudad de México para obtener esos datos.

De acuerdo con compañeros de trabajo, Cristian Raúl Morales Sánchez dejó de comunicarse alrededor de las 20:00 horas del mismo jueves, lo que incrementó la preocupación entre sus familiares y colegas.

Ante la falta de avances en su localización, conductores de aplicaciones decidieron manifestarse para exigir acciones inmediatas por parte de las autoridades. El bloqueo del libramiento norte provocó afectaciones al tránsito vehicular durante varias horas, mientras los inconformes portaban pancartas y lanzaban consignas en demanda de justicia.

Los manifestantes se plantaron frente a las instalaciones de la FGE, donde reiteraron su exigencia de resultados concretos en la búsqueda del conductor. También advirtieron que este tipo de hechos genera temor entre quienes trabajan en plataformas digitales, por lo que demandaron mayores condiciones de seguridad para el desempeño de su labor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances significativos en la investigación, mientras familiares y compañeros mantienen la exigencia de que sea localizado con vida.

Buscan a desaparecidos

En este contexto, apenas ayer viernes, familiares de Jesús Esteban Mazariegos Moreno realizaron una jornada de pega de fichas de búsqueda en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez, al cumplirse dos años y tres meses de su desaparición.

Jesús Esteban, ingeniero de profesión y originario del municipio de Cintalapa, fue privado de la libertad el 6 de diciembre de 2023, cuando hombres armados ingresaron al bar “Los Aguachiles”, ubicado sobre el bulevar Belisario Domínguez, y se lo llevaron junto con otras cuatro personas.

La actividad fue encabezada por su madre, Hilda Moreno, quien, acompañada de familiares, integrantes de colectivas de búsqueda y personas solidarias, colocó fichas en espacios públicos y zonas concurridas de la ciudad para visibilizar el caso y solicitar el apoyo de la ciudadanía.

De acuerdo con la ficha oficial, el caso está registrado bajo el expediente Exp/0556/2023, y se han habilitado los números telefónicos 961 238 0198 y 961 688 8668, así como el correo electrónico cebo.chiapas@gmqil.com, para recibir información que contribuya a su localización.

La familia cuenta con el acompañamiento de la colectiva Madres Buscadoras, representada por Isabel Torres, y denunció que, pese a la recompensa de 500 mil pesos ofrecida por la Fiscalía, no se han obtenido avances relevantes.

“Son más de dos años sin saber nada de mi hijo. No tenemos respuestas, no tenemos avances. Solo tenemos dolor”, expresó Hilda Moreno, al señalar que las investigaciones avanzan lentamente.

Asimismo, denunció obstáculos para difundir las fichas de búsqueda en espacios privados como centros comerciales, donde en algunos casos se les ha negado el acceso o se les han asignado áreas poco visibles.

De las cinco personas privadas de la libertad aquel día, dos fueron liberadas, una fue localizada sin vida y tres continúan desaparecidas, entre ellas Jesús Esteban.

Colectivas de búsqueda señalaron que la problemática de desapariciones en Chiapas es persistente. Según datos oficiales, existen al menos mil 945 personas desaparecidas en la entidad, aunque organizaciones civiles estiman que la cifra podría ser mayor debido al subregistro derivado del miedo a denunciar.

“Las familias tenemos que salir a buscar, a pegar fichas, a hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades”, afirmó Isabel Torres.

Hilda Moreno reiteró que continuará la búsqueda de su hijo y pidió el apoyo de la sociedad. “No hay palabras para explicar este dolor. Solo esperamos encontrarlo y que nos ayuden a traerlo de vuelta”, concluyó.