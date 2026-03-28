“De manera descarada entraban a las viviendas”: fiscal de BC sobre Cártel Inmobiliario. Foto: Facebook: Fiscalía General del Estado de Baja California

ENSENADA, BC. (apro).- Los presuntos líderes del llamado Cártel Inmobiliario que operaba en el municipio de Tijuana, Baja California, entraban con “descaro” a las viviendas e incluso intimidaban a los habitantes para que retiraran las denuncias en caso de recurrir a las autoridades, reveló la fiscal general en la entidad, Ma. Elena Andrade Ramírez.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) lo puntualizó este viernes 27 de marzo mediante un video institucional, a un día de dar a conocer el arresto de Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N”, acusados de supuestamente apropiarse de al menos 50 unidades habitacionales en dicha ciudad fronteriza.

Andrade Ramírez recordó que los sujetos fueron detenidos por supuesta extorsión agravada, pues al parecer en compañía de otras personas -de las que no refirió el número- se dedicaban a “despojar” y “desapoderar” a las víctimas.

“De sus propiedades, de sus viviendas, así como a diversas inmobiliarias. De manera descarada entraban a las viviendas. Inclusive, si la víctima se atrevía a denunciar, les hacían denuncias, les hacían amenazas y llevaban a cabo diversos actos para intimidarlos para que retiraran la denuncia o que no siguieran denunciando”, detalló en su mensaje.

La fiscal general de Baja California agregó que, para dicha investigación, la dependencia estatal utilizó tecnología de punta y recabó diversas evidencias “contundentes”.

“Es un duro golpe para estos delincuentes y también se está poniendo a salvo el patrimonio de las víctimas de Baja California. Consideramos que estos sujetos, además de haberse apoderado de 50 viviendas, cincuenta, tienen investigaciones más en otras partes de otros municipios, especialmente Tijuana y Rosarito”, reiteró Ma. Elena Andrade Ramírez en su mensaje de 1 minuto con 54 segundos.

Conforme a la versión oficial difundida el jueves 26 de marzo, dicho cártel se apropió de casas ubicadas en las calles Alta Mar y Baja Mar del fraccionamiento Laderas del Mar Segunda Sección, en Playas de Tijuana.

En las imágenes proporcionadas también se aprecian dos vehículos de lujo, un remolque con una unidad para terreno agreste, además de que las viviendas lucían en abandono -incluso con tablones en puertas y ventanas- o en condiciones habitables y con servicios básicos.

Conforme a los datos de la FGE, Christian Pablo y Emmanuel Aurelio al parecer lideraban grupos de sujetos armados que arribaban a bordo de diversos vehículos para apoderarse de inmuebles y predios, desalojando a sus ocupantes.

El primero fue detenido el 26 de marzo, a las 13:30 horas, en la calle Paseo Mil Cumbres, en la colonia Cumbres de Juárez, mientras que el segundo fue capturado en la Calle Sánchez Taboada, en la colonia Revolución, en dicha ciudad fronteriza.