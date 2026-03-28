Despliega el Ejército personal especializado para rescate de mineros en Sinaloa

Despliega el Ejército personal especializado para el rescate de mineros en Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Para el rescate de cuatro mineros atrapados en un derrumbe en Rosario, Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 38 elementos del Batallón de Atención a Emergencias, especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Al corte, según información del Puesto de Mando Unificado que integran diferentes corporaciones para las labores de búsqueda y rescate de los trabajadores, se ha logrado de forma escalonada que 20 elementos del Ejército entren en la zona, los cuales se han dividido en dos grupos de reconocimiento para evaluar la seguridad de las vías de acceso.

De forma paralela a estos trabajos, personal que encabeza las labores de rescate y el gobernador Rubén Rocha Moya han mantenido reuniones con los familiares de los cuatro trabajadores atrapados en la mina.

El derrumbe ocurre en la mina Santa Fe por un deslave provocado por un derrame de jale que atrapó a cuatro trabajadores de la empresa Industrial Minera Sinaloa que trabaja en la comunidad serrana de Chele, al sur de Sinaloa. Esto ocurre el 25 de marzo último pero reportado hasta el día siguiente.

En un principio fueron 25 los trabajadores atrapados, pero 21 de ellos lograron salir por sus propios medios.

De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, los análisis técnicos preliminares realizados por especialistas en geotecnia determinaron que el origen del incidente derivó de una falla crítica en la capa de impermeabilización diseñada para la contención de materiales residuales.

Esta ruptura estructural permitió la infiltración descontrolada de m líquidos hacia los niveles inferiores, generando un proceso de erosión subterránea que comprometió la estabilidad de las galerías y desembocó en el colapso.