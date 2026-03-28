Docentes de telebachilleratos de Puebla denuncian adeudo de seis quincenas

PUEBLA, Pue. (apro).- Docentes de telebachilleratos de esta entidad se manifestaron este viernes a la entrada de la Secretaría de Educación Pública del Estado para denunciar que no han recibido salario por seis quincenas.

Desde el jueves, cerca de 285 maestros y maestras de 80 de los 95 telebachilleratos comunitarios que hay en Puebla se declararon en paro indefinido hasta que se resuelva su situación laboral.

Con carteles y mantas, los trabajadores exhibieron además una serie de irregularidades que se cometen en ese subsistema educativo en Puebla, pues los obligan a firmar contratos anuales, con lo cual no pueden generar derechos de antigüedad.

Además, indicaron que cada diciembre, cuando renuevan contratos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla los hace firmar escritos en los que renuncian a cualquier reclamo si no les pagan de manera puntual por las primeras cinco quincenas del año entrante, lo cual, señalan, aunque es ilegal, se repite todos los años por cuestiones administrativas de la secretaría.

Sin embargo, indicaron que este año, la falta de pago ya se alargó por seis quincenas, que se podrían extender a siete por el período vacacional de Semana Santa, lo que es insostenible para los docentes y sus familias.

Los manifestantes recordaron que en la mayoría de ellos trabajan en zonas alejadas de la capital, en localidades de alta marginación y tienen que costear sus traslados para cumplir con sus labores, mientras la SEP Puebla les pide esperar para que les paguen.

Mencionaron que luego de investigar han encontrado que el retraso en sus pagos de este año se debería a que los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de Puebla no presentaron en tiempo trámites ante la federación para liberar recursos.

Pero advirtieron que este caos administrativo en la dependencia ha sido una constante en lo que va del gobierno de Alejandro Armenta Mier, lo que motivó a los trabajadores de ese nivel a denunciar no sólo la falta de pago, sino la precariedad y violaciones a derechos laborales que subsiste en ese nivel desde 2015 cuando fueron transferidos de la federación al estado.

En un comunicado, la SEP Puebla reconoció que no ha pagado sueldos a los docentes de ese subsistema en lo que va de este año, sin puntualizar cuándo se resolverá ese incumplimiento.