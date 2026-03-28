Ejecutan a siete personas, entre ellas una mujer y una niña, en el Istmo de Tehuantepec

OAXACA, Oax., (apro) .- A unas horas de que el secretario de Gobierno Jesús Romero López desestimara la violencia en Oaxaca porque en Guanajuato y Nuevo León hay más víctimas mortales, en el Istmo de Tehuantepec fueron ejecutadas siete personas, entre ellas una mujer y una niña de escasos seis años.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 27 de marzo en dos ataques armados, uno perpetrado en el Callejón Agua Escondida, en La Venta, Juchitán, y el otro en un negocio privado en la colonia Las Flores de Matías Romero.

En la Ventosa fueron ejecutados Félix Gaygosa Hernández (alias “El Felino”); Fátima Guadalupe Ramos Felipe, de 23 años y Amira, una menor de 6 años.

Mientras que en Matías Romero fueron ejecutados Alexis R. C., de 29 años; Carlos S. B., de 23 años; y Gabriel G. H., de 27 años, todos vecinos de la colonia Las Flores, mientras que David Alberto F M, de 21 años, resultó gravemente lesionado y fue trasladado de manera urgente al IMSS, donde su estado de salud se reporta como delicado.

En respuesta, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que sostuvo que el “Gabinete de Seguridad endurece presencia y recorridos en el Istmo tras brotes de violencia en la región”.

Confirmó que los dos brotes de violencia en la región dejaron como saldo siete personas sin vida, por lo que se realizan las labores interinstitucionales con el objetivo de garantizar la seguridad para la población.

Cabe resaltar que el pasado lunes 23, en la conferencia mañanera del gobernador Salomón Jara, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, manifestó que “es vox populi, que los crímenes se producen entre grupos contrarios y rivales. Colateralmente hemos tenido un número de víctimas menor. Y solo pongo un ejemplo, sí fueron ocho en una semana en Juchitán, pero en Guanajuato tiene ocho al día. En Nuevo León que no lo dicen los del otro Movimiento Ciudadano son cinco, seis, siete al día”.

“En Juchitán, este acumulado fue de la semana nos preocupa y ocupa, el gobernador ya se está atendiendo, entonces, no tenemos como un estado de excepción o que sea solamente este municipio”, justificó.

Sin embargo, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Iniciativa Privada solicitaron la presencia inmediata de las fuerzas federales para reestablecer el orden, la seguridad y la gobernabilidad en el Istmo de Tehuantepec “ante la grave y creciente ola de violencia y ejecuciones que azota la región”.

El Grupo Empresarial y Comercial del Istmo emitió un pronunciamiento público en el que resaltó que “ante la grave y creciente ola de violencia que se ha intensificado de manera alarmante en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, expresamos nuestra más profunda indignación y preocupación”.

Consideraron que las recientes ejecuciones “no solo vulneran la seguridad de las familias, sino que generan daños irreparables en el desarrollo psicológico de la niñez, deterioran el tejido social y afectan gravemente la actividad económica de nuestra región”.

Hicieron hincapié que “la situación ha rebasado los límites tolerables” por lo que exigieron la intervención permanente de las fuerzas federales, en particular de la Defensa y de la Marina, con el objetivo de reestablecer el orden y la seguridad.