Génesis, de 3 años, la primera víctima de feminicidio en Yucatán en 2026

Unidad de Investigación y Litigación en Delitos de Feminicidio de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Foto: Fiscalía General del Estado de Yucatán

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- Génesis, de 3 años y de origen maya, originaria del municipio de Tecoh, fue la primera víctima de feminicidio en Yucatán este año. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el 23 de marzo su padrastro, Alan L.M.S., la asesinó a golpes y que los hechos ocurrieron en la comunidad de Itzincab del mismo pueblo.

Según datos obtenidos por Proceso, la menor murió pasadas las 21:00 horas del 22 de marzo en el Hospital de Acanceh a donde fue trasladada de emergencia en un intento de su madre, Jessica, por salvarle la vida.

La FGE detalló que recibió el reporte del fallecimiento de Génesis vía telefónica. El protocolo de necropsia determinó que la causa de muerte fue traumatismo abdominal cerrado. Las autoridades informaron que se presume que fue golpeada por la pareja de la madre, explicando que la menor se quedó al cuidado de Alan cuando ella salió a trabajar.

El presunto feminicida permanece en prisión preventiva bajo la causa penal 45/2026. La jueza de control del Segundo Distrito en el municipio de Kanasín, Wendy Herrera, dictó prisión preventiva oficiosa y justificada por el tiempo que dure el proceso. La siguiente audiencia se llevará a cabo el 31 de marzo.

En 2025 también se registró un feminicidio infantil. El 3 de diciembre, en el municipio de Izamal, se confirmó el asesinato de G.T.C., de 12 años de edad. La menor se encontraba sola en casa cuando fue privada de la vida por "El Flaco", la pareja sentimental de su madre.

El año pasado, Yucatán cerró con 10 feminicidios, según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).