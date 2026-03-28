Salomón Jara arremete contra el OCCAMA por cuestionar su megaproyecto de la presa Margarita Maza

OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador Salomón Jara Cruz, y el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, arremetieron contra el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente (OCCAMA) por cuestionar su megaproyecto denominado presa Margarita Maza (o Mujer Solteca), que contará con una cortina de 72 metros de alto y un costo de más de 10 mil millones de pesos.

Luego que el observatorio, integrado por 28 organizaciones civiles, cuestionara el megaproyecto porque “nos preocupa en especial la inconsistencia técnica del proyecto, la falta de previsión de impactos ambientales y la falta de transparencia”.

Resaltaron que “persisten los mismos errores que hace 14 años llevaron al proyecto de Paso Ancho a un estrepitoso fracaso y se insiste en acudir a megaproyectos que suelen acentuar la inequidad en el acceso al agua”.

La respuesta del gobierno morenista fue la descalificación, razón por la que el observatorio aclaró que “ante los señalamientos de que el OCCAMA no tiene legitimidad social ni jurídica para opinar sobre la obra y exigir la aplicación de estándares internacionales en materia de consulta, recordamos que no solo es un derecho, sino también una obligación ciudadana el insistir en su observancia”.

Le recordaron “que el derecho a la consulta es amplio por tratarse de un proyecto de impacto regional donde las comunidades río abajo de donde se pretende construir la cortina de la presa, no han sido informadas, así como a otras por dónde cruzaría el acueducto y también las y los habitantes de los Valles Centrales, estos últimos beneficiarios del proyecto.”

Le recordaron que “la presa no cuenta aún con la autorización de impacto ambiental, por lo tanto, avanzar con la licitación, contrato e inicio de obra, sería incumplir con la legislación vigente en la materia”.

“La consulta pública que efectivamente solicitamos a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), no es un mecanismo extraordinario, es un procedimiento obligado por el marco normativo en materia ambiental para cualquier obra, previo a su ejecución”, puntualizaron.

Entonces, “rechazamos de manera categórica las alusiones sobre el móvil del OCCAMA. Fuera de nuestro legítimo derecho a participar en la decisión de un proyecto con enormes implicaciones sociales, ambientales y económicas, de ninguna manera buscamos generar conflictos, alcanzar protagonismos políticos ni confundir a la opinión pública”, como se insinuó en su conferencia del pasado 24 de marzo.

Hicieron hincapié que “no queremos impedir obras, sino, en todo caso, ver que se hagan las pertinentes y que se hagan bien. Nos anima proteger nuestro patrimonio biosocial y biocultural, contribuir a contar con mejores iniciativas públicas y que estas tengan transparencia financiera e informativa”.

También aclararon al secretario de Gobierno, Jesús Romero López que decidieron no asistir a la Reunión Pública Informativa, realizada en Sola de Vega, la cual no es una consulta, “por considerar que no existían condiciones de equidad y seguridad”.

“Desgraciadamente, hechos recientes de atentados a defensoras y defensores socioambientales, como los de Nazareth Cortés Velasco en San Pedro Totolapam, Oaxaca y Erik Saracho, en Nayarit, han reafirmado las prevenciones sobre nuestra seguridad personal”, señaló el OCCAMA.

Es importante mencionaro que el director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández, aseguró que el fin de semana pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió la licitación pública para la construcción de la presa “Mujer Solteca”, con una cortina de 72metros de alto y un costo de más de 10 mil millones de pesos.

López Hernández anunció las siguientes etapas: el 27 de abril Conagua dará a conocer el fallo donde se hará público la empresa que construirá la presa, el 4 de mayo se realizará la firma del contrato y al día siguiente se iniciará la obra. Cabe recordar que es la segunda ocasión que inició la licitación de este megaproyecto, la primera fue declarada desierta en noviembre de 2025.

Precisaron que “desde el OCCAMA hemos presentado propuestas orientadas a fortalecer el abasto de agua en la región, basadas en experiencias concretas que requieren más voluntad política que inversión, bajo un enfoque de costo beneficio y en la lógica de fortalecer más la participación social-comunitaria, más que promover el interés de empresas o particulares con asignaciones millonarias para ejecución de obra”.

Y detalló que el OCCAMA propone tres principios muy simples: que los proyectos sean integrales y sólidos técnicamente, que sean debidamente consultados y que se cumpla con la ley en forma y fondo.

Finalmente le tomaron la palabra del gobernador donde afirma que ‘con mucho gusto los escuchamos’, entones, “bajo este argumento, aceptamos de inmediato la invitación y esperamos que se determinen para ello fecha y lugar para dialogar sobre las observaciones al proyecto, en una reunión de carácter pública y abierta”.