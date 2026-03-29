Asesinan al encargado de seguridad y a una funcionaria de Soyaniquilpan, Edomex

TOLUCA, Edomex (apro).- El encargado de despacho de Seguridad Pública municipal, identificado como Jonathan “N”, y una funcionaria local de Soyaniquilpan, municipio ubicado al norte del Estado de México, fueron ejecutados este sábado en la comunidad El Divisadero Los Fresnos.

La muerte de ambos fue confirmada por el ayuntamiento, a través de un par de esquelas en que lamenta los decesos y manifiesta sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

Los reportes oficiales refieren que el mando policiaco y la servidora pública, identificada como Joana Corit “N”, fueron atacados a balazos cuando viajaban sobre un camino de terracería a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva color gris.

Poco antes de las 19:00 horas, un grupo de hombres armados disparó con armas de fuego a los tripulantes de la camioneta, que era conducida por Joana y donde el comisario viajaba como copiloto.

Tras el reporte policiaco sobre el ataque, servicios de emergencias del municipio se trasladaron al lugar de los hechos, pero sólo confirmaron que las víctimas carecían de signos vitales. Los cuerpos presentaban varios impactos a la altura de la cabeza.

Elementos de las policías estatal y municipal resguardaron la escena del doble homicidio, mientras el equipo pericial realizó las diligencias y el levantamiento de cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

La sede regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen, determinar el móvil y ubicar a los responsables. Hasta este momento no se reportan detenidos.

En tanto, el alcalde Fernando Ulises Montiel Arteaga condenó lo ocurrido y ofreció colaboración para deslindar responsabilidades.