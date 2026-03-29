Asesinan a empresario de 65 años secuestrado en Mazatlán; Canacintra condena el crimen

CULIACÁN, Sin. (apro).- El empresario mazatleco Rafael Tirado Lizárraga fue encontrado sin vida en vísperas de la Semana Santa en Mazatlán, el destino turístico más importante en Sinaloa, luego de permanecer desaparecido por dos días.

Lizárraga Tirado era propietario de “fruterías Alicia” y fue privado de su libertad en las afueras del mercado de abastos “la Yarda”, en el puerto mazatleco, muy temprano previo al inicio de su jornada laboral el viernes 27.

Al respecto, la Cámara Nacional de la Industria Nacional de la Transformación (Canacintra) en Mazatlán, lanzó un comunicado condenando el asesinato del empresario.

“La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Sin ella, se vulnera no sólo la integridad de las personas, sino también la estabilidad de nuestras comunidades”, señala parte del escrito.

El cuerpo de Tirado Lizárraga, de 65 años de edad, fue encontrado abandonado en el Venadillo y según reportes de medios locales tenía impactos de arma de fuego.