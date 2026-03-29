Colectivo encuentra nueva fosa clandestina en El Verde, Concordia, en Sinaloa

El colectivo Por las Voces Sin Justicia reportó el hallazgo de una nueva fosa clandestina en El Verde, comunidad serrana de Concordia. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro) - El colectivo Por las Voces Sin Justicia reportó el hallazgo de una nueva fosa clandestina en El Verde, comunidad serrana de Concordia. Con esta nueva fosa acumulan al menos cinco desde febrero último.

El grupo de búsqueda logró la localización de esta fosa en cuyo interior se presumen los restos de dos personas.

Esto ocurre en la zona en donde hace casi dos meses localizaron los cuerpos sin vida de cinco de los 10 trabajadores de Vizsla Silver Corp desaparecidos a finales de enero en Pánuco, zona serrana de Concordia.

El grupo de búsqueda acudió al sitio solo con apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales de Concordia y Mazatlán, denunciando la ausencia del equipo de la comisionada estatal Karina Márquez.

En ese sitio en El Verde se han exhumado al menos 14 cuerpos, de los cuales ya han identificado a ocho como integrantes del grupo de mineros privados de la libertad en Pánuco.

Concordia es un municipio ubicado en la sierra al sur de Sinaloa que desde principios de año ha sido foco de alarma por desplazamiento de comunidades enteras así como de personas desaparecidas y hallazgos de fosas clandestinas.