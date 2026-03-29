Encuentran con vida a mujer desaparecida tras abordar taxi de app al salir de la Feria del Caballo

La Fiscalía confirmó que la mujer fue localizada con vida. Foto: @FiscaliaEdomex

TOLUCA, Edomex (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que elementos de la Policía Municipal de Zumpango localizaron con vida a Maricela Salgado, una mujer identificada como elemento de Protección Civil de Chiconcuac que desapareció la madrugada del pasado 28 de marzo, después de tomar un taxi de aplicación a la salida de la Feria Internacional del Caballo en Texcoco.

La mujer, de 35 años, fue trasladada a un hospital ubicado en Tultitlán, donde ya recibe atención médica, sin que se proporcionen detalles sobre su estado de salud.

“La #FiscalíaEdomex continúa con actos de investigación para el esclarecimiento de lo acontecido y actuar en consecuencia de quien resulte responsable ante la comisión de hechos con apariencia de delito”, planteó la dependencia.

Elementos de la Policía Municipal de #Zumpango informaron a #FiscalíaEdoméx la localización con vida de M.S.G., quien fue trasladada a un nosocomio ubicado en #Tultitlán donde recibe atención médica.



Fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental el sábado 28 de… pic.twitter.com/6zgg5rr7jY — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 30, 2026

El reporte de desaparición fue realizado por su pareja sentimental, Esteban Luis Flores Durán, coordinador municipal del agrupamiento, quien refirió que la madrugada de la desaparición ambos abordaron un vehículo de aplicación.

En el trayecto, afirmó, fueron víctimas de un asalto, él fue golpeado y abandonado en el municipio de Atenco, mientras la mujer fue llevada por los agresores.

Los hechos fueron reportados por el servidor público una vez que logró regresar a la base de Protección Civil de Chiconcuac, donde solicitó apoyo para la localización de su compañera.