Megadecomiso de huachicol en Reynosa: aseguran más de dos millones de litros

El operativo se realizó tras una orden de cateo derivada de una denuncia anónima . Foto: FGR

REYNOSA, Tamps.- (apro).- Autoridades federales aseguraron un almacen en donde se encontraron más de dos millones de hidrocarburos, en Reynosa.

El operativo se realizó tras una orden de cateo derivada de una denuncia anónima y de reportes elaborados por elementos de la Guardia Nacional, lo que permitió ubicar el sitio donde se concentraba el combustible.

En el lugar, las autoridades encontraron alrededor de dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, así como una infraestructura considerable para su manejo y resguardo.

Entre lo asegurado destacan 49 contenedores tipo “frac tank”, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca y un autotanque de fabricación artesanal.

También fueron localizados equipos utilizados para el trasiego del combustible, como una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico y un contenedor tipo cubitanque.

La #FGR obtuvo orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde se aseguraron alrededor de 2.1 millones de litros de hidrocarburo. La carpeta de investigación fue iniciada por la @FGR_Tamps, adscrita a la #FECOR, en atención a una denuncia anónima, lo que… pic.twitter.com/dRDkHTnZZW — FGR México (@FGRMexico) March 29, 2026

Tras el aseguramiento, el inmueble quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes por el delito de almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal del Ejército, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades estatales y técnicos de Petróleos Mexicanos.