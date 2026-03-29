Ola violenta en Morelos: cuatro muertos y un detenido tras ataques en Oaxtepec y Yecapixtla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos ataques armados registrados este fin de semana en la región oriente del estado dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas, un herido y un detenido tras un enfrentamiento con fuerzas federales.

La madrugada del sábado, un ataque en el bar “Tikis Bar”, en Oaxtepec, municipio de Yautepec, dejó cuatro personas muertas y una más lesionada. Según reportes preliminares, alrededor de las 01:10 horas vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al arribar, policías y paramédicos localizaron a cinco personas con impactos de bala.

Tres fallecieron en el lugar, mientras que las otras dos fueron trasladadas a un hospital; una de ellas murió horas después. La Fiscalía General del Estado acordonó la zona, levantó los cuerpos e inició las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha confirmado la identidad de las víctimas, conforme a protocolos de protección de datos personales y derechos de las víctimas.

El establecimiento ya había sido escenario de otro ataque armado en enero de este año y, recientemente, se registró otra agresión en las inmediaciones que dejó a una persona fallecida en un hospital.

Enfrentamiento en Yecapixtla

En un hecho separado, la noche del sábado se registró un enfrentamiento armado en la colonia Juan Morales, en Yecapixtla, que derivó en la detención de un presunto agresor. Vecinos reportaron disparos contra un inmueble y, al acudir al sitio, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron agredidos por un hombre que se desplazaba en motocicleta.

La persecución se extendió por varias calles y concluyó cuando el individuo perdió el control del vehículo y cayó. Le fue asegurada un arma de fuego y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Autoridades indicaron que el detenido, identificado como “El Negro”, podría estar relacionado con otros hechos violentos en la región, línea de investigación que sigue abierta.

Durante el fin de semana también se registraron hallazgos en otros municipios. En Cuautla, se localizó sin vida a un hombre en el fraccionamiento Las Brisas, con lesiones que están siendo investigadas. En Atlatlahucan, vecinos reportaron restos óseos en la colonia Cerritos, movilizando a personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes. Asimismo, en Cuernavaca se localizó a una persona fallecida en la colonia Ampliación Lagunilla.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos y la posible relación entre ellos, con protocolos que buscan garantizar los derechos de las víctimas y el respeto a su identidad.