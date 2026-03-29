Productores de frijol realizaron bloqueo en arranque del Festival Cultural de Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En medio de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y del arranque del Festival Cultural de Zacatecas, productores de frijol mantuvieron un bloqueo en la Plaza de Armas, donde el sábado 29 iniciaron una serie de conciertos gratuitos. Acusaron que el gobierno del estado abrió la puerta a los “grandes coyotajes”.

Pedían al gobierno que les acopien 4 mil 500 toneladas del frijol que cosechan, pero en un afán de lograr un acuerdo y una solución que la autoridad no les ha dado, al no tener la intención de afectar otros sectores económicos que se benefician con el evento cultural, pidieron que les acopien aunque sea mil 500 toneladas “y nos vamos”.

Estos productores de al menos diez municipios mantuvieron bloqueadas las calles principales del centro de la ciudad de Zacatecas y se instalaron afuera del Palacio de Gobierno, donde la noche del sábado iniciaron conciertos de “entrada libre” de artistas internacionales.

Este evento cultural incluso fue anunciado por el gobierno federal durante la mañanera del 18 de marzo y al que la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, invitó a turistas nacionales y extranjeros a visitar en Zacatecas.

Con vehículos, entre tractores y herramientas del campo, familias ocuparon la plaza que es sede principal del Festival Cultural y lanzaron reclamos al gobierno federal, especialmente al programa Alimentación para el Bienestar; también contra el gobierno del estado, encabezado por David Monreal, y acusaron de mantener acuerdos con “grandes coyotes” que acaparan el acopio de frijol.

Protesta de productores de frijol de Zacatecas. Foto: Dalila Escobar.

Al mismo tiempo que se desarrolló esa manifestación, se llevó a cabo el evento oficial de la mandataria federal en Sombrerete, a poco más de 150 kilómetros de la capital del estado, titulado “Alimentación para el bienestar” y marcado en la agenda como “Plan Frijol Zacatecas, en la Planta ‘Embolsadora de Frijol Beatriz González Ortega’”.

En medio de abucheos en el evento presidencial, y lanzados durante el discurso de Monreal, hermano del diputado morenista Ricardo Monreal y del senador también morenista Saúl Monreal -que insiste en suceder a David como gobernador-, el mandatario estatal dijo que en la visita de Sheinbam Pardo, en 2025, en el centro de acopio de Pánuco, para el ciclo primavera-verano, “en este noble programa se acopiaron a su visita 47 mil toneladas”.

Agregó que “en esa visita se comprometió y cumplió una ampliación de 10 mil toneladas. Para este ciclo primavera-verano 2026 el compromiso que usted anunció en aquel evento fue el acopio del doble de frijol, fueron 96 mil toneladas para este 2026, de las que van ya 90 mil toneladas acopiadas”.

Desde el centro de la capital del estado que Monreal gobierna, los campesinos le respondieron:

“El motivo de nuestra manifestación ha sido por el mal manejo de los centros de acopio de frijol en el estado, ya que se dedicaron a darle la puerta abierta a los grandes coyotes que son los que se han adueñado de las 80 mil toneladas, hoy 96 mil toneladas, un incremento que se dice que gestionó el gobernador del estado. Lo cual a nosotros ni de las 80 mil ni de las 96 mil nos ha tocado 1 kilo, no se nos ha querido acopiar”, afirma Rubén Hernández, productor del municipio Villa de Cos.

Los campesinos llevan dos meses en pláticas con Ángel Oláis Ávila, interlocutor y encargado de esa área en Alimentación para el Bienestar, a quien definen como “una persona que tiene mucho colmillo en evadir su responsabilidad y en incumplir los acuerdos que hemos llegado”.

También de María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar. “Venía a solucionar este problema, nunca se nos invitó ni el gobierno del Estado ni el gobierno federal. Si tuvieron alguna reunión entre ellos la tuvieron en privado y jamás nos dieron la cara o jamás invitaron alguna comisión de los productores afectados para poder solucionar este problema. Hoy sigue el problema”.

Lo que piden estos productos es que les reciban el acopio de 4 mil 500 toneladas para el beneficio de más de 800 familias.

“Esto vendría a aliviar un poco el dolor de la pobreza que tenemos 800 familias zacatecanas de pequeños productores. De esas 4 mil toneladas equivale a un promedio de 150 mil costales. Eso es lo que queremos para solucionar esto. Que nos den costales y que se nos acopie nuestro frijol y se nos pague”.

Los campesinos reprochan al gobierno del estado que para llevar a cabo el Festival Cultural sí hay dinero, en medio de las vacaciones por Semana Santa, ante lo cual afirman que han sido respetuosos y dado que este viernes tuvieron una mesa de diálogo y no se logró ningún acuerdo, ni se firmó ninguna minuta, “hoy dimos un ultimátum, de las 4 mil 500 toneladas, queremos mil 500 y nos vamos”, aseguró Hernández.

Para dicho acopio pidieron que les den 300 paquetes de costales para 300 familias zacatecanas.

El productor asegura que para este programa se ha abierto la puerta solo a los grandes coyotes o intermediarios. “¿Cómo? Pues a través de la méndiga mochada, hombre, de la méndiga corrupción, o sea, lo sabemos. Nadie nos puede picar los ojos ni tampoco los gobiernos pueden ignorar esto, ni diputados federales ni senadores de la República, de aquí de Zacatecas ni de los diputados locales. Nadie ha movido un dedo por nosotros.

En el Congreso local también hubo un compromiso de atención y solución a este problema, con una comisión integrada por un representante de cada partido, pero “no lo han logrado porque ya se rajaron en la comisión se rajaron los del Verde y se rajaron los de Morena. Ellos ya no respaldan esto. Se zafaron. O sea, ¿qué tan fácil es decir, pues ya no vamos y ya no vamos? O sea, cuando están dando su palabra que nos sentamos a negociar con ellos y que sentamos a pedir el apoyo, de boca nos lo dieron, allí en ese ratitito, pero pues ya no lo hicieron nada”.

El campesino afirmó que hay incluso “reglas de operación que dicen que podemos entrar con 15 toneladas en nuestro derecho, pero este desgraciado de Oláis con todo y por todo nos bajó a 5 toneladas. Todavía aún así le aceptamos por la médiga pobreza que traemos, porque estamos desesperados, las deudas que tenemos ante casas, las mujeres, ellas sacaron un tractor y hoy las traen porque tienes que pagar. Tenemos con que pagar, tenemos el producto, pero no nos están recibiendo. Esa nuestra inconformidad”.

Llamó a la presidenta de la República “Que volteen a vernos y que nos abran los centros de acopio para que se ingrese nuestro frijol y nos lo paguen”.

Sobre las pérdidas que esto les ha dejado, afirmó, que “el estado está destruido. Tenemos conocimiento y bueno, pues sabemos que hay coyotes que han metido hasta 700 toneladas. Es un mundo de dinero. Es ahí donde ellos se llevaron todo. Sí, ¿y quién lo permitió? El responsable de los centros de acopio”.

Acusaron que, por ejemplo, un solo coyote ha logrado meter la mayor cantidad de toneladas en un centro de acopio y podría lograr ganancias hasta por más de 13 millones de pesos.

Para los productores que se mantienen en el centro de la capital de Zacatecas, “los más grandes es el gobierno del Estado y sus achichincles”.

El mensaje para la presidenta es de bienvenida al estado, “es su casa. Los productores del campo la recibimos con alegría, porque sabemos que si llega a los oídos de usted, este problema lo va a solucionar. Pero también le pedimos a los achichincles que sean claros, que no le mientan a la señora presidenta porque no ha llegado. Yo le aseguro que en cuanto lo tenga en sus manos, va a poner personal que atiende este problema.

Sobre si no se resuelve en estas horas permitirían que se desarrolle el festival cultural, Hernández respondió que “los campesinos y las campesinas de aquí de este grupo de los ocho municipios tomaron una decisión que no. Hay un ultimátum que ya le dimos a la mesa de trabajo que tuvimos ayer, ya les dijimos: ‘Esta es la solución, somos flexibles porque queremos que se lleve un evento en paz”.

Se pronunció a favor de “que la gente disfrute de este evento cultural y nosotros queremos irnos a nuestra casa, pero no queremos regresar a casa con las manos vacías. Queremos llevar costales para costalear nuestro producto y nos lo reciban y nos lo paguen. Cinco méndigas, míseras toneladas que nos dejó el méndigo de Oláis”.

Mientras tanto, en el evento de Sombrerete, Monreal afirmaba “este programa es muy noble que hay que destacarse, este año, gracias a la bendición de Dios y el trabajo de los productores zacatecanos se tuvo una cosecha récord de casi 480 mil toneladas”.

El funcionario incluso admitió que “hay mucha inconformidad porque hubo mucha cosecha y el mercado castiga al productor porque el frijol tiene un precio de Mercado de 6, 8, 10 pesos dependiendo la región”, pero que no se elude el compromiso de la mandataria federal, quien, dijo “cumplió y cumplió con creces”.

Ante la constante protesta durante el evento en Sombrerete, la presidenta Sheinbaum admitió las demandas que tienen todavía muchos productores y en su evento afirmó que hará cuentas con Sader y Albores para determinar para cuántos costales más alcanza, incluso si se tiene que reducir un poco el precio de garantía y que alcance para más productores.

“Sí, sé que hay desesperación, porque está muy bajo el precio del frijol. Imagínense, el año pasado estaba sobre 16 pesos el kilo, 18, y ahorita está a 7 pesos con 'los coyotes', ¿verdad? Entonces, entendemos la desesperación y vamos a ver cómo hacemos para poder buscar un esquema para ampliar el apoyo bajo ciertas condiciones, para poderles cumplir”.

“Después de Semana Santa, regresa María Luisa aquí con David, para hacerles una propuesta, para ampliar el acopio del frijol”, agregó que también han detectado la baja en el consumo del frijol.

Por lo que se comprometió a iniciar “una campaña en todo el país para difundir las bondades de comer frijol. Allá del otro lado, llegaron a decirnos ‘frijoleros’, ¿cierto o no? ¡Pues a mucha honra somos frijoleros!”.

La tarde de este sábado, la presidenta también encabezó el evento de “Pensión Mujeres Bienestar, en el municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas.

Mientras que grupos de jóvenes zacatecanos llegaron afuera de la Catedral de Zacatecas, a un costado de la plaza de Armas, para llevar comida a los campesinos, porque, afirmó una joven, “que no los quieran sobajar ni bajar el ánimo porque a ustedes gracias por mantener y darle de comer a México”.