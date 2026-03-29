Suman más personal a labores de rescate en mina de Rosario, Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua se sumaron esta mañana a los trabajos de rescate de los cuatro mineros sepultados tras el colapso de una presa de jales en el sur de Sinaloa, en la zona serrana de Rosario.

El personal de CFE apoyará en la definición de estrategias técnicas para la iluminación de las excavaciones cuya profundidad ya ronda los 300 metros.

Con estas incorporaciones suman ya 300 elementos y 42 unidades de diferentes corporaciones encabezados por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Ejército.

De acuerdo al último comunicado oficial, con una profundidad de 300 metros, las maniobras de rescate enfrentan la presencia de material lodoso que dificulta el avance, aunque las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius.

El objetivo de estas jornadas es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros.

El derrumbe ocurrió el 25 de marzo último en la mina Santa Fe por un deslave provocado por un derrame de jale que atrapó a cuatro trabajadores de la empresa Industrial Minera Sinaloa que trabaja en la comunidad serrana de Chele, al sur de Sinaloa.