Asesinan a vocalista de grupo norteño durante fiesta en Tijuana; cumpleañero le habría disparado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festejo de un cumpleaños terminó manchado por la muerte del vocalista de un grupo norteño que había acudido a poner ambiente a la celebración.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo al interior del salón de eventos “El Roble”, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, en la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California.

De acuerdo con los reportes, el agresor –quien sería el cumpleañero– primero habría realizado disparos al aire y enseguida dirigió el ataque contra los músicos, esto sin un motivo aparente.

Tras el incidente, personal de emergencia y seguridad arribaron al sitio, donde confirmaron que el vocalista de la agrupación ya no contaba con signos vitales, mientras que otro de los artistas presentaba heridas de bala.

El hombre asesinado fue identificado como Arturo Rivera, quien era el cantante de la agrupación “Grupo Reacción”.

Mientras que Raúl, un joven de 24 años que también es integrante del grupo, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde posteriormente fue reportado en condición estable.

En el festejo se encontraban alrededor de 12 invitados, así como tres meseros, quienes después de los hechos abandonaron el lugar. El inmueble no contaba con cámaras de videovigilancia.

En redes sociales se ha difundido un breve video minutos antes del ataque, en el que se observa al grupo norteño amenizando el ambiente festivo.

La escena del crimen fue acordonada para la realización de las diligencias correspondientes, entre ellas el hallazgo de aproximadamente 12 casquillos percutidos de arma corta.

La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable, de quien se presume que ya se tienen los primeros indicios.

Hasta el momento la agrupación norteña "Grupo Reacción” no ha emitido ningún comunicado sobre dichos acontecimientos.

¿Quiénes son “Grupo Reacción”?

Nacida en el municipio de Rosarito, en el estado de Baja California, “Grupo Reacción” es una agrupación musical de género norteño.

El grupo estaba formado por dos voces, un guitarrista, un acordeonista y un baterista, quienes solían ser contratados para eventos privados.

En sus redes sociales, la banda se presenta como “grupo de jóvenes con el sueño de que su música se escuche por todo México y Estados Unidos”.

Tan solo hace unas semanas, la banda musical estrenó el videoclip oficial de su tema “Se acabó”.