Asesinato del matrimonio Tello Ruiz fue por deuda y relación extramarital: Fiscalía de Tlaxcala

TLAXCALA, Tlax., (apro).- La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala informó que las investigaciones sobre el homicidio del matrimonio Tello Ruiz apuntan a que el móvil está relacionado con una deuda entre particulares, pero también tuvo un componente “pasional o amoroso”.

Itzel Armenta Morales, fiscal especializada en personas desaparecidas, informó que se ha sustentado que Alexandro N., quien junto con su esposa Karina N. fueron hallados muertos el 20 de febrero en Chignahuapan, Puebla, sostenía una relación extramarital con Miriam, esposa de Alejandro N., éstos dos detenidos como responsables del doble homicidio.

En rueda de prensa, refirió que en la carpeta de investigación sobre este caso se ha podido esclarecer que el 19 de febrero, Alejandro N. citó al matrimonio Tello Ruiz, radicado en Puebla, para que fueran a Tlaxcala a una supuesta reunión de negocios.

Agregó que, de acuerdo a las investigaciones, Alejandro N. tenía un adeudo millonario con el matrimonio poblano, pero además el conflicto entre ambos se complicó por la presunta relación que tenía Alexandro con Miriam.

Los detenidos

Armenta Morales mencionó que hasta ahora se ha confirmado que el secuestro se llevó a cabo en territorio tlaxcalteca, por lo que la autoridad de esta entidad imputó a los detenidos el delito de desaparición de particulares.

Cabe recordar que por el asesinato del matrimonio están detenidas cinco personas, dos de ellas en Tlaxcala y tres más en Puebla.

Alexandro y Karina salieron de su domicilio en la colonia Bellavista de esta ciudad, el 19 de febrero, con rumbo a Tlaxcala y desde ese día ya no tuvieron comunicación con su familia. Al día siguiente ambos fueron encontrados muertos en un paraje del municipio Chignahuapan.