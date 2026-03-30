Cae mujer acusada por el feminicidio de la maestra rural Ayuujk Reina García en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca logró la detención de una mujer identificada como A.D.R.L., por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de la maestra rural Ayuujk, Reina García González, cometido en la colonia Monte Albán, en el municipio de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 25 de marzo de 2026, al interior de un domicilio ubicado en la agencia de San Martín Mexicapan, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la profesora Reina García González.

Tras el hallazgo, la FGEO activó de inmediato el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Según las primeras indagatorias y los estudios científicos realizados por personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidio y especialistas en distintas áreas forenses permitieron establecer, de manera preliminar, que la causa de la muerte fue una hemorragia subaracnoidea derivada de un traumatismo craneoencefálico severo ocasionado por lesión contundente traumática, además, se detectaron signos de estrangulación mecánica manual.

Derivado de los actos de investigación realizados con perspectiva de género, así como labores de inteligencia criminal, se obtuvieron los indicios y datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad de A.D.R.L., quien fue detenida y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

Antes, el Colectivo de Mujeres de Ayutla Tuk Yo’ M advirtió a las autoridades investigadoras y sancionadoras que “no aceptaremos más simulaciones ni discursos vacíos, ¡exigimos justicia!”.

Le hicieron saber a las autoridades que “su omisión y negligencia también lastiman. No pueden seguir fallando en su deber de garantizar nuestro derecho a la vida y a vivir libres de violencia. Les exigimos una investigación inmediata, diligente y con perspectiva de género; identificación y sanción de todos los responsables; y que se rompa, de una vez por todas, el ciclo de impunidad”.

Reina es hermana del músico Benjamín García, quien es esposo de la lingüista Ayuuk Elena Yásnaya Aguilar, mismos que confirmaron la noticia en sus redes sociales.

La lingüista Elena Gil posteo: “La violencia apagó la vida de mi cuñada. Exigimos justicia para que el feminicidio de la maestra Ayuujk no quede impune, que no se convierta en un caso para la estadística de la impunidad machista de este país”.