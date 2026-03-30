Detienen a cinco integrantes de ataque armado que dejó cuatro muertos en el Istmo de Tehuantepec

Detiene a cinco integrantes de ataque armado que dejo 4 muertos en el Istmo de Tehuantepec. Foto: Fiscalía General de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Con la detención de cinco integrantes de célula del grupo criminal “La Empresa”, la Fiscalía General de Oaxaca esclareció, en menos de 48 horas, el ataque armado que cobró la vida de cuatro personas en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec.

El trabajo coordinado entre la Agencia Estatal de Investigaciones, la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal permitió desmantelar la célula del grupo criminal “La Empresa”.

Derivado de los operativos de captura, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial: J.F.T.V., alias “El Perro” o “El Razita”, originario de Hidalgo, señalado como líder de la célula criminal; M.D.G.M., alias “Dany”; D.D.A.R., alias “Máster” o “Lexus”; J.M.G., alias “Chino”; y J.L.L.M., originario de Veracruz.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el pasado 27 de marzo de 2026, sujetos armados se movilizaron a bordo de dos vehículos y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en un establecimiento de bebidas en Matías Romero. El saldo: cuatro víctimas mortales.

De forma inmediata, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Comandancia Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones activó los protocolos de investigación de campo e inteligencia territorial.

En coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Matías Romero, se identificaron personas con presunta vinculación a los hechos, quienes al ser abordadas proporcionaron información clave que permitió ubicar cuatro domicilios relacionados con una célula criminal.

El trabajo conjunto de la Comandancia de Alto Impacto AEI de la Vicefiscalía Regional del Istmo, la Marina y el Ejército Mexicano permitió la intervención simultánea de los inmuebles y la aprehensión de los cinco imputados.

Todos los imputados son señalados como integrantes del grupo criminal “La Empresa”, presuntamente liderado por el individuo conocido como “El Velir”, cuya investigación continúa activa.

La Fiscalía puso a disposición de la autoridad judicial a los cinco detenidos y los elementos de prueba recabados, para que la ley siga su curso conforme a derecho.