En menos de un mes, roban medicamentos a tres clínicas del IMSS en Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- Durante este mes, tres clínicas del IMSS en esta ciudad han sido atracadas por personas no identificadas que han sustraído medicamentos.

El más reciente de estos robos ocurrió la madrugada de este lunes en la Unidad Médico Familiar 21, ubicada en las calles 31 Oriente y 14 Sur, donde personas ajenas a la institución ingresaron y se llevaron consigo diversos fármacos.

En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que al percatarse de este hecho se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a través de la jefatura de Servicios Jurídicos, y se presentó una denuncia, por lo cual se integró una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante esta situación, comunica a los derechohabientes de esa UMF que la atención médica y la entrega de medicamentos se reubicó temporalmente a las unidades 2 y 57 del mismo instituto.

Este robo se suma a otros ocurridos en otras clínicas también del IMSS en esta ciudad, donde los delincuentes también se introdujeron para llevarse consigo medicamentos.

El primero ocurrió el 9 de marzo en la UMF 7 ubicada en San Bartolo y el segundo el 11 de marzo en la clínica 13 de la colonia Bugambilias.

Hasta ahora, el IMSS no ha precisado el monto de lo robado, ni los nombres de los medicamentos que sustrajeron los asaltantes, aunque hay versiones de que entre lo robado hay fármacos de uso controlado.

Aunque en su comunicado, el IMSS reitera “su política de cero tolerancia ante conductas que afectan el patrimonio institucional y su compromiso con la transparencia y la atención oportuna”.