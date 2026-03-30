Estalla camioneta tras salir del AIFA; mueren dos presuntos sinaloenses, entre ellos “El Payín” (Video)

TECÁMAC, Edomex (apro).- Dos hombres oriundos de Sinaloa, uno de ellos identificado como Francisco Beltrán “N”, “El Payín”, un presunto operador criminal en aquella entidad, murieron al estallar la camioneta en que viajaban en el municipio de Tecámac.

“El Payín” había arribado la tarde del sábado 28 al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y apenas minutos antes del estallido fue recogido por su chofer, Humberto Raquel “N”, también originario de aquella entidad.

El vehículo estalló poco después de las 18:00 horas, cuando circulaba sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de Haciendas del Bosque en Tecámac, aparentemente a consecuencia de un artefacto explosivo que habría sido colocado de forma previa, aunque serán las autoridades quienes lo determinen.

La explosión de una camioneta en circulación ocurrió sobre en la carretera #México–#Pachuca, a la altura de Haciendas del Bosque, en #Tecámac, Estado de México, con saldo de dos hombres sin vida.



De acuerdo con versiones preliminares, el #estallido habría sido provocado por un… pic.twitter.com/0nPG0p4nSR — Sergio Fimbres (@sergiofimbres) March 30, 2026

Vecinos y testigos refieren que el estruendo fue intenso, generó alarma y provocó algunos daños, pues si bien el trayecto errático del vehículo después del estallido no impactó ninguna otra unidad, la camioneta sorteó algunos obstáculos y finalmente se detuvo a las afueras de un establecimiento ubicado en sentido inverso al carril en que circulaba.

Hasta el momento las autoridades no han proporcionado pormenores sobre el incidente, pero la Fiscalía del Estado de México (FGJEM) ya realiza las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.