FGET ejecuta nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez por desaparición forzada

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Hernán “N”, identificado como Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del hoy senador Adán Augusto López Hernández, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

En un boletín difundido esta noche, la institución aseguró que con este nuevo mandamiento judicial suman ya 19 órdenes de aprehensión emitidas; sin embargo, no precisó a qué caso o carpeta de investigación corresponde el cúmulo de mandatos relacionados con el delito de desaparición forzada.

La FGET detalló que la orden fue librada por un Juez de Control tras el análisis de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

La dependencia precisó que Bermúdez Requena ya se encuentra recluido en el Penal Federal Número 1, donde enfrenta un proceso penal distinto.

El exfuncionario ha sido señalado en diversas investigaciones y versiones oficiales como presunto líder de “La Barredora”, un grupo criminal identificado como apéndice del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en Tabasco.

De acuerdo con la Fiscalía, de las 19 órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones, 10 personas ya fueron vinculadas a proceso.

La institución reiteró que el imputado será considerado inocente y tratado como tal durante todas las etapas del procedimiento penal, hasta que exista una sentencia emitida por la autoridad competente.

La Fiscalía estatal sostuvo, por último, que continuará con las investigaciones y acciones judiciales para combatir la impunidad en delitos de alto impacto.