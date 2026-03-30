Fin de semana violento en Sinaloa: asesinan a dos policías y registran desaparición de creadora de contenido. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Este fin de semana se registró el asesinato de dos policías, así como la desaparición de una mujer creadora de contenido en la capital de Sinaloa que acumuló en ese lapso al menos 10 homicidios dolosos y la localización de dos fosas clandestinas.

Los policías asesinados tenían por nombre Raúl Ernesto y Carlos Manuel, emboscados por un grupo armado al terminar su turno durante la noche del sábado 28 de marzo en Culiacán.

La capital de Sinaloa prevalece como el municipio en donde más han asesinado a policías, crímenes que dejaron de registrarse por la Fiscalía General del Estado como homicidios dolosos y reportados como “agresión a la autoridad”.

De acuerdo al director de la Unidad Preventiva de la Policía Municipal de Culiacán son 33 agentes asesinados de la corporación desde septiembre de 2024 a este marzo de 2026.

Al día siguiente, domingo 29, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Raúl Tirado Lizárraga, empresario de Mazatlán privado de la libertad días antes.

Ese mismo día, familiares de Carmiña Miroslava Castro Salazar reportaron ante la Fiscalía de Sinaloa su desaparición. La joven de 29 años de edad es conocida por ser creadora de contenido y empresaria repostera en Culiacán.

En Sinaloa se han emitido al menos 30 fichas de búsqueda por desaparición de mujeres de las cuales alrededor del 40 por ciento permanecen activas. La mayoría de estos casos se concentran en Culiacán, su capital.

Por otro lado, se reportó el hallazgo de dos fosas clandestinas con al menos restos óseos de tres personas, una en El Verde, Concordia y otra más en las cercanías de la presa El Peñón, en Escuinapa.