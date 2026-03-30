Por feminicidio, vinculan a proceso a menor que asesinó a dos maestras en Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- La tarde de este lunes fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, el adolescente que el pasado 24 de marzo asesinó a dos maestras de la preparatoria Anton Makarenko, del municipio de Lázaro Cárdenas.

A diferencia de la audiencia inicial realizada el pasado jueves, en esta ocasión los trabajos se llevaron de manera presencial en una de las salas de oralidad que se encuentran a un costado de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia, lugar en que está recluido el menor.

La decisión del juez se da luego que la defensa del menor solicitó el 26 de marzo la duplicidad del plazo para resolver su situación jurídica, ello conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La audiencia de este lunes arrancó a las 17:00 horas y se prolongó durante tres. Ahí un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, concedió al Ministerio Público la solicitud de vinculación que presentó en contra del menor e impuso la medida cautelar de internamiento preventivo.

El Ministerio Público contará con un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria, del delito que ha establecido como feminicidio cometido contra la profesora Tatiana B., de 37 años, y la coordinadora académica Rosario S., de 36 años, en el acceso principal del plantel educativo, para el cual, el adolescente echó mano de un fusil calibre 5.56.