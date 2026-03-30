Rescatan al primer minero sepultado en la mina Santa Fe, en Rosario, Sinaloa

Rescatan a uno de los cuatro trabajadores de la mina Santa Fe, en Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro). - La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que se logró el rescate de uno de los cuatro trabajadores de la mina Santa Fe, luego del derrumbe que sepultó a personas durante sus labores el 25 de marzo último.

El rescate ocurre a las 00:25 horas después de más de 100 horas de trabajo. El trabajador rescatado fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín de 44 años y originario de Angangueo, Michoacán.

Después del rescate el trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital General de Mazatlán en un helicóptero para su evaluación. Su estado de salud no fue dado a conocer por la autoridad, aunque sí fue reportado con vida.

Los trabajos de rescate permanecen en la zona para ubicar a otros tres mineros que siguen sepultados en la mina, ubicada en la comunidad de el Chele, comunidad serrana al sur de Rosario, en Sinaloa.

De estos trabajos participan más de 300 elementos de diferentes corporaciones encabezados por el Ejército y Protección Civil.