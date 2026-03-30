Se investigará decomiso de huachicol en Reynosa hasta las últimas consecuencias: Américo Villarreal

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, advirtió se llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación e identificación de los propietarios del predio donde se decomisaron más de dos millones de litros de hidrocarburos descubiertos en un almacén, en Reynosa.

En entrevista, dijo que no se trata solo del decomiso, sino de llegar al fondo de la red que opera el robo y almacenamiento clandestino de combustible.

“Queremos llegar al fondo de quiénes son, para que queden realmente expuestos”, declaró el mandatario estatal, al subrayar que se irá “hasta las últimas consecuencias” en las investigaciones.

Explicó que, tras los acuerdos en la mesa de seguridad, se instruyó a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Fiscalía General de la República a dar seguimiento puntual al caso, con el objetivo de ubicar a los propietarios del predio, los autotanques y el combustible asegurado.

El decomiso, derivado de un cateo realizado por autoridades federales, incluyó aproximadamente dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, además de unidades de transporte y equipo especializado, lo que evidencia la magnitud de la operación ilegal.

Villarreal Anaya reconoció el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad, pero insistió en que el verdadero reto es desmantelar la estructura que sostiene este tipo de delitos en la entidad.

“Ahí están los verdaderos huachicoleros”, señaló, al reiterar que las investigaciones continuarán hasta identificar a los responsables directos de esta red.