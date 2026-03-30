Sentencian a cinco responsables de ataque armado contra policías en Durango. Foto: Captura de video

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (apro).-?A casi seis meses del ataque armado contra elementos policiales en el Periférico de Gómez Palacio, la Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo sentencia condenatoria en contra de cinco personas responsables de estos hechos, con penas superiores a los 11 años de prisión.

La dependencia informó que, mediante las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público ante la autoridad judicial, se dictó una condena de 11 años, 1 mes y 29 días de cárcel en contra de José Roberto Castañeda Reyes; Luis Manuel Osvaldo Ramírez González, también identificado como Francisco Javier Castañeda Covarrubias; Erick Rodríguez Ruelas; Francisco Edén Romero Marfileño y Jorge Amaury Cano Moya.

Los sentenciados fueron encontrados culpables del delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de elementos de corporaciones estatales y municipales en la región Laguna.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2025, cuando los ahora sentenciados participaron en un ataque armado contra policías que se encontraban en un filtro de revisión sobre el Periférico de Gómez Palacio, en los límites con la ciudad de Torreón, Coahuila.

Pasaban de las tres de la tarde cuando sujetos descendieron de un vehículo sedán blanco que circulaba de poniente a oriente, y con armas largas, abrieron fuego contra un módulo de revisión de la Policía que se encontraba en el carril contrario.

Los elementos repelieron por lo que los sujetos abordaron nuevamente la unidad y huyeron del lugar. A pesar de ser una de las arterias más transitadas, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad y posteriormente fueron circulados a través de redes sociales.

Las indagatorias establecieron que los responsables formaban parte de una organización delictiva dedicada a planear y ejecutar ataques armados, así como acciones con explosivos en la Comarca Lagunera, con el objetivo de generar temor entre la población y consolidar control territorial en la zona.

Además de la pena privativa de la libertad, el órgano jurisdiccional determinó el pago de una multa por 90 mil 514 pesos, así como 19 mil 500 pesos por concepto de reparación del daño para cada uno de los sentenciados.

Este fallo judicial se da en el contexto de los hechos de violencia registrados recientemente en Gómez Palacio, donde autoridades estatales han reiterado el reforzamiento de operativos de seguridad y la coordinación con instancias federales.