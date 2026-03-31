Asaltan al rector de la Univac en plena vía pública de Cuernavaca

El rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac) y exdiputado del PRI, Jorge Arizmendi. Foto: Captura de video

MORELOS (apro) .- En Cuernavaca, el rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac) y exdiputado del PRI, Jorge Arizmendi, fue asaltado a plena luz del día en la vía pública y despojado de sus pertenencias, en un incidente que se registró durante Semana Santa, cuando la ciudad tiene mayor circulación de personas y vehículos.

Según el Semáforo Delictivo, Cuernavaca se mantiene entre los primeros lugares en robo.

El propio Arizmendi relató en un video, difundido en redes sociales, que el asalto ocurrió durante la tarde del domingo, mientras estaba estacionado. El agresor se desplazaba en motocicleta y lo amagó con un arma de fuego antes de despojarlo de un reloj de lujo.

“Estaba estacionado y tenía mi brazo afuera; pasan en una moto, me ponen una pistola en la cabeza y me quitan un reloj de buena gama”, comentó.

Durante el hecho, una patrulla circuló por la zona, sin que lograra impedir el robo. “Pasó la patrulla en sentido contrario de la moto que se estacionó a mi lado para despojarme del reloj. Mal, mal Cuernavaca y mal Morelos”, señaló el rector.

Arizmendi ha sido blanco de amenazas y actos de intimidación en los últimos años, incluidos llamadas telefónicas y agresiones dirigidas a su entorno familiar, que en su momento fueron vinculadas por autoridades locales a posibles represalias.

Estos antecedentes se suman a un contexto de inseguridad creciente en la ciudad, donde colonias como el Centro Histórico, Vista Hermosa y Chapultepec concentran la mayoría de los reportes de robos y asaltos, según la Secretaría de Protección y Asistencia Ciudadana (Seprac).

Cuernavaca está gobernada por José Luis Uriostegui Salgado, quien llegó al poder por el Partido Acción Nacional en alianza con PRI, PRD y redes sociales progresistas, y actualmente cumple su segundo trienio tras lograr la reelección.

En su mensaje, Arizmendi cuestionó las condiciones de seguridad en la ciudad: “¿En manos de quién estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Quién nos cuida?”.