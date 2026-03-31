Caen ocho por venta de drogas en Tihuatlán, incluido el hermano de la delegada del Bienestar

XALAPA, Ver., (apro) .- Ocho personas fueron detenidas durante un cateo realizado la noche del lunes 30 en la colonia Magisterial, en el municipio de Tihuatlán –al norte de Veracruz–, entre ellas Heriberto “N”, identificado como hermano de Estefani Galassi Gómez, delegada regional del Bienestar en el estado.

El operativo fue ejecutado por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Regional Tuxpan, como resultado de trabajos de investigación ministerial y en atención a un reporte ciudadano.

De acuerdo con la autoridad, el cateo —autorizado por un juez— se realizó en un inmueble donde presuntamente se llevaban a cabo actividades de venta y distribución de narcóticos en la zona norte del estado.

Durante la diligencia participaron fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

En el lugar fueron detenidas en flagrancia ocho personas: Raúl Birzabith “N”, Ana Karen “N”, Bernny Arain “N”, Denilsson José “N”, Heriberto “N”, Atanacia “N”, Salustio “N” y Gloria “N”, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, cohecho y contra las instituciones de seguridad pública, derivado de resistencia a la autoridad.

Asimismo, se aseguraron dosis de hierba verde seca con características similares a la marihuana, así como sustancias con apariencia de cristal y cocaína.

Las autoridades señalaron que existen indicios que vinculan a los detenidos con un grupo delictivo generador de violencia en la región.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica en la audiencia inicial, conforme al debido proceso.

Tras la difusión del caso, Estefani Galassi Gómez emitió un comunicado en el que confirmó que tuvo conocimiento de la situación a través de redes sociales y posteriormente con su familia.

En el documento señaló que su hermano enfrenta un proceso legal en Tihuatlán y pidió no politizar el caso ni vincular su nombre con los hechos: “Confío en que las autoridades harán su trabajo con apego a la ley y respeto al debido proceso”, expresó.

En el documento, la delegada hizo un llamado a no vincular su nombre con los hechos ni utilizar el caso con fines ajenos: “Hago un llamado respetuoso a no magnificar ni politizar este asunto legal ajeno a mi persona, ni utilizar mi nombre para construir narrativas alejadas de la realidad”, señaló.

Comunicado de Estefani Galassi Gómez, delegada regional del Bienestar del estado, sobre la detención de su hermano por delitos contra la salud. Foto: Especial.

En el mismo operativo también figura un hombre señalado como exesposo de Mirtha Idalia García García, excandidata de Morena y exsecretaria del Ayuntamiento de Tihuatlán, quien igualmente se deslindó del caso al precisar que se trata únicamente del padre de sus hijos.