Caso CarmiÃ±a Castro: localizan con vida a la influencer reportada como desaparecida en CuliacÃ¡n

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Autoridades del estado de Sinaloa localizaron con vida a CarmiÃ±a Miroslava Castro Salazar, tambiÃ©n conocida como CarmiÃ±a Castro, creadora de contenido digital dedicada a la reposterÃ­a que habÃ­a sido reportada como desaparecida el 29 de marzo de 2026 en la ciudad de CuliacÃ¡n. La FiscalÃ­a General del Estado confirmÃ³ la localizaciÃ³n el 31 de marzo y seÃ±alÃ³ que la mujer ya se encuentra con su familia.

La instituciÃ³n informÃ³ que la localizaciÃ³n ocurriÃ³ dos dÃ­as despuÃ©s de que familiares presentaron la denuncia por su desapariciÃ³n, lo que derivÃ³ en la activaciÃ³n del Protocolo Alba, mecanismo utilizado en casos de mujeres reportadas como no localizadas. La autoridad indicÃ³ que el procedimiento permitiÃ³ coordinar acciones de bÃºsqueda con distintas corporaciones de seguridad.

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El reporte inicial estableciÃ³ que la mujer fue vista por Ãºltima vez la tarde del domingo 29 de marzo en un establecimiento relacionado con su actividad comercial en la capital sinaloense. Tras la denuncia, autoridades difundieron una ficha de bÃºsqueda con datos fÃ­sicos y seÃ±as particulares para facilitar su localizaciÃ³n.

Hasta el momento, la FiscalÃ­a no ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso ni sobre las circunstancias en las que ocurriÃ³ la localizaciÃ³n. Tampoco ha detallado si la mujer recibiÃ³ atenciÃ³n mÃ©dica o si rindiÃ³ declaraciÃ³n ante el Ministerio PÃºblico.

FiscalÃ­a confirma localizaciÃ³n tras activaciÃ³n del Protocolo Alba en Sinaloa

La FiscalÃ­a General del Estado de Sinaloa informÃ³ que el Protocolo Alba se activÃ³ el mismo dÃ­a en que se recibiÃ³ el reporte de desapariciÃ³n. Este mecanismo establece la bÃºsqueda inmediata de mujeres y la difusiÃ³n de informaciÃ³n oficial para facilitar su localizaciÃ³n.

De acuerdo con la dependencia, la coordinaciÃ³n incluyÃ³ acciones de bÃºsqueda en campo y seguimiento de informaciÃ³n proporcionada por familiares y testigos. La autoridad mantuvo la ficha de bÃºsqueda activa hasta que se confirmÃ³ la localizaciÃ³n de la mujer.

El procedimiento tambiÃ©n contempla la comunicaciÃ³n con instituciones de seguridad y la participaciÃ³n de personal especializado en investigaciÃ³n de desapariciones. La FiscalÃ­a indicÃ³ que el protocolo permanece vigente hasta que la persona es localizada y se determina su situaciÃ³n.

La autoridad seÃ±alÃ³ que el caso continÃºa en investigaciÃ³n y que se integrarÃ¡ la informaciÃ³n correspondiente en la carpeta iniciada tras la denuncia.

Reportan que la privaciÃ³n de la libertad ocurriÃ³ el 29 de marzo en un negocio de reposterÃ­a

Los primeros reportes sobre el caso indicaron que la mujer fue interceptada por varios hombres armados cuando se encontraba en un establecimiento relacionado con su actividad de reposterÃ­a en CuliacÃ¡n. Testigos seÃ±alaron que los sujetos la obligaron a subir a un vehÃ­culo y se retiraron del lugar.

Familiares difundieron informaciÃ³n sobre la desapariciÃ³n a travÃ©s de redes sociales y solicitaron apoyo para localizarla. Posteriormente, autoridades recibieron la denuncia formal y activaron el protocolo de bÃºsqueda.

Personas cercanas a la mujer seÃ±alaron en declaraciones difundidas el 31 de marzo que el establecimiento habÃ­a retomado operaciones semanas antes del incidente. La informaciÃ³n fue publicada en reportes periodÃ­sticos ese mismo dÃ­a.

Hasta ahora, autoridades no han confirmado la identidad de los responsables ni han informado sobre el motivo del hecho. La FiscalÃ­a indicÃ³ que la investigaciÃ³n continÃºa en curso.

QuiÃ©n es CarmiÃ±a Castro, creadora de contenido y emprendedora en reposterÃ­a

CarmiÃ±a Miroslava Castro Salazar es conocida por su actividad en plataformas digitales, donde compartÃ­a contenido relacionado con la elaboraciÃ³n de postres y la promociÃ³n de su negocio de reposterÃ­a. La mujer utilizaba redes sociales para difundir productos y coordinar pedidos para celebraciones y eventos.

De acuerdo con informaciÃ³n difundida en sus perfiles pÃºblicos, la mujer iniciÃ³ su actividad comercial en aÃ±os recientes y consolidÃ³ una comunidad de seguidores interesados en la reposterÃ­a y la elaboraciÃ³n de productos personalizados.

AdemÃ¡s de su actividad como emprendedora, la mujer contaba con estudios en el Ã¡rea de salud y habÃ­a obtenido su tÃ­tulo profesional en 2026, segÃºn informaciÃ³n publicada en registros acadÃ©micos y reportes periodÃ­sticos.

La difusiÃ³n de su desapariciÃ³n generÃ³ la publicaciÃ³n de mensajes de apoyo y solicitudes de informaciÃ³n en redes sociales, asÃ­ como la colaboraciÃ³n de usuarios que compartieron la ficha de bÃºsqueda emitida por autoridades.

Autoridades mantienen investigaciÃ³n abierta tras localizaciÃ³n de la influencer

La FiscalÃ­a General del Estado informÃ³ que la investigaciÃ³n permanece abierta para determinar las circunstancias en las que ocurriÃ³ la privaciÃ³n de la libertad y la posterior localizaciÃ³n de la mujer. La dependencia seÃ±alÃ³ que la carpeta de investigaciÃ³n incluye declaraciones de testigos y anÃ¡lisis de informaciÃ³n recabada durante el operativo de bÃºsqueda.

La autoridad indicÃ³ que continuarÃ¡ con las diligencias correspondientes conforme a la legislaciÃ³n vigente. TambiÃ©n seÃ±alÃ³ que se darÃ¡ seguimiento a los elementos obtenidos durante la investigaciÃ³n.

Hasta el cierre de los reportes publicados el 31 de marzo de 2026, autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han emitido un comunicado con detalles adicionales sobre el caso.