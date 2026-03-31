Dan alta médica a minero rescatado en Rosario, Sinaloa

Minero rescatado tras más de 100 horas sepultado por derrumbe de una mina en Rosario, Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Después de permanecer más de 100 horas sepultado por el derrumbe en la mina Santa Fe, en la zona serrana al sur de Sinaloa, José Alejandro Cástulo Colín fue dado de alta del Hospital General de Mazatlán, donde estuvo en observación tras su rescate.

La información fue confirmada por el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, quien señaló que, desde su ingreso durante las primeras horas del lunes 30, se encontraba bien de salud.

“Se dio de alta al minero, se va en buenas condiciones, es un masculino de 44 años... en general él va en buenas condiciones, solamente traía una deshidratación leve, nada más”.

Originario de Michoacán, José Alejandro estuvo sepultado junto a otras tres personas en la mina Santa Fe, todos trabajadores de la empresa Industrial Minera Sinaloense, sin embargo, no se encontraban en el mismo lugar.

La mina Santa Fe está situada en la comunidad el Chele, zona serrana del sur del estado en el municipio de Rosario, y al corte continúan los trabajos para rescatar al resto de los trabajadores que permanecen en la zona, cuya profundidad de búsqueda supera ya los 350 metros.

El rescate de José Alejandro ocurrió a las 00:25 horas del lunes 30, después de haber estado sepultado desde el 25 de marzo.