Matan a balazos a mujer transgénero en la Costa Chica de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Estrella Vázquez, mujer transgénero, fue hallada asesinada a balazos el fin de semana en Azoyú, municipio de la Costa Chica de Guerrero.

Con este suman 53 crímenes en contra de personas LGBTI+ en los últimos 10 años en Guerrero, alertaron colectivos.

Exigieron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, al fiscal general, Zipacná Torres, y a la presidenta Claudia Sheinbaum justicia e información oficial sobre las investigaciones y un alto a la impunidad.

“Nos están matando por el simple hecho de pertenecer a la población LGTB”, advirtieron.

Ayer se dio a conocer el asesinato de Estrella Vázquez Cruz, de 36 años, originaria de la comunidad de Macahuite, quien desapareció el jueves 26 de marzo.

Su cuerpo fue encontrado el sábado por pobladores a unos cinco kilómetros de su comunidad, en un terreno en las inmediaciones de Azoyú, cabecera del municipio del mismo nombre.

En la escena del crimen, autoridades encontraron al menos dos casquillos percutidos de arma larga.

Este martes, el recién creado Frente Estatal Guerrero Diverso, conformado por 15 colectivos, condenó el homicidio y exigió a las autoridades frenar los ataques en contra de la comunidad.

Denunció que en 2026 se han cometido otros dos crímenes de odio en contra de Ares Navarrete, el 8 de febrero en Chilpancingo y de José Alberto Gálvez, el 14 de marzo en Marquelia.

Por su parte, el colectivo Orgullo Guerrero informó que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI en México, tiene un registro de 50 crímenes en contra de integrantes de esta comunidad entre 2016 y 2025, más los tres ocurridos en 2026.

“Requerimos de las autoridades información oficial sobre los crímenes e investigaciones con perspectiva de género y sin prejuicios, para que no haya impunidad”, dijeron integrantes de la organización.

Consultado por Apro, el presidente de Orgullo Guerrero, Efraín de Jesús Arroyo, lamentó que en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans se sigan cometiendo estos delitos en Guerrero.

Denunció que en la entidad hay un subregistro porque en municipios de las regiones Centro, Norte y Montaña no se hacen públicos los crímenes.

Pidió a las autoridades justicia para estos asesinatos porque sólo se abren carpetas de investigación, pero no hay seguimientos de los ataques contra la población LGBTI.

Además de que en el estado no existe en la ley la tipificación de los crímenes de odio, por homofobia y transfobia.

Dijo que en todos los estratos sociales prevalece el machismo, ideas y pensamientos que agreden a disidencias sexuales.

“Nos están matando por el simple hecho de pertenecer a la población LGTB”, denunció el activista.