Procesan a mujer por trata de menores en Coahuila; Fiscalía no descarta participación de policías

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez. Foto: Fiscalía General del Estado de Coahuila

SALTILLO, Coah., (apro) .- El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que hay una mujer detenida por el delito de trata de menores de edad y hay otras órdenes por cumplimentar.

El funcionario afirmó que no hay evidencias de que elementos policiacos estén involucrados en el delito, pero tampoco se puede descartar esa línea de investigación.

Durante una rueda de prensa en Piedras Negras, el funcionario dio pormenores de las investigaciones tras la detención de la mujer identificada como Verónica “N”.

“No se puede descartar nada (participación de elementos policiacos), porque las líneas de investigación están abiertas, pero tampoco lo encarto. No hasta el momento (hay indicios de posible participación de elementos de seguridad). Lo que sí tengo, con seguridad y certeza, es que hay otras personas de carácter civil que se están generando declaraciones para poder obtener órdenes de pensión y peritajes que están pendientes, eso lo tengo perfectamente claro”, señaló.

Fernández Montañez sostuvo que se trata de un proceso que llevaba años bajo investigación, aunque los antecedentes datan del 2025 cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron diversos cateos en la frontera, en los que se detectó a menores de edad.

A inicios de marzo del 2026 se detuvo a la mujer como responsable de posible prostitución de menores de edad; el fiscal aseguró que en el proceso judicial se pueden desprender otros delitos.

Una de las víctimas se encuentra en resguardo y bajo atención psicológica, cuyo peritaje será integrado al dictamen para continuar con las investigaciones.

En las investigaciones interviene también la Fiscalía para la Mujeres y Niñas, donde habría otra denuncia interpuesta contra la mujer.

Confirma dos muertos en enfrentamientos

El fiscal general de Coahuila confirmó que durante un enfrentamiento el pasado fin de semana en el municipio de Progreso, en la región carbonífera, dos sujetos fueron abatidos y por ello se hizo despliegue de seguridad en la zona que limita con el estado de Nuevo León.