Revelan que arma usada para asesinar a vocalista de Grupo Reacción está ligada a seis homicidios más

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el asesinato del vocalista de Grupo Reacción durante la celebración de un cumpleaños en Tijuana, las autoridades estatales han revelado nuevos indicios sobre los hechos.

El fiscal de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, Miguel Ángel Gaxiola, informó que la pistola calibre 9 mm con la que fue asesinado Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción, estaría relacionada con otros seis homicidios.

“El arma cuenta con antecedentes, aproximadamente, seis eventos más”, indicó.

Sin embargo, resaltó que aún no se puede determinar si la persona que accionó el arma sería el responsable de los demás delitos:

“(Esto) no quiere decir que la persona que la accionó sea (la responsable), entonces estamos trabajando en esa parte de la investigación”.

En conferencia de prensa, Gaxiola explicó que, de acuerdo con las investigaciones, la contratación del grupo musical se pactó dos semanas antes del evento y Arturo Rivera fue el encargado de concretar el trato, puesto que recibieron un depósito bancario.

La agrupación musical fue contratada por cuatro horas, por lo que, al término de estas, comenzó a dialogarse una extensión de su presentación. Fue en ese momento cuando presuntamente el cumpleañero realizó disparos al aire para después dirigirse contra los músicos.

Con base en estos primeros indicios, el fiscal agregó que los asistentes podrían ser generadores de violencia en Tijuana. No obstante, aún continúan las investigaciones, por lo que esta información no ha sido confirmada.

“Son personas que son partícipes en otros homicidios, entonces estamos trabajando en la investigación y en la ilación como tal, porque se puede presumir que son generadores de violencia”, detalló Gaxiola.

Las autoridades precisaron que, según los testigos, antes del ataque no se registró una confrontación, por lo que se desconocen los verdaderos motivos de la agresión. Sin embargo, algunos asistentes refirieron que en la fiesta ya había personas bajo los efectos del alcohol.

La investigación apunta a que fueron utilizadas dos armas diferentes durante el ataque armado en contra de los músicos, donde uno de ellos perdió la vida mientras que otro resultó herido.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado también confirmó que ya se cuenta con dos órdenes de aprehensión.

Grupo Reacción lamenta los hechos

A través de su cuenta oficial de Facebook, Grupo Reacción se pronunció al respecto para lamentar la trágica muerte de su compañero, así como para agradecer a sus fans por los mensajes de apoyo.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestro compañero y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”.

El grupo musical expresó que las palabras y muestras de solidaridad tras los hechos son de suma importancia para sus integrantes.

En el comunicado publicado este lunes la agrupación indicó que posteriormente se compartirá la información sobre el funeral de Arturo Rivera.