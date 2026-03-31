Roban 211 vehículos del Indep en Veracruz; circulan reemplacados en siete estados

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Foto: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) fue víctima del hurto de 211 vehículos y 50 pantallas planas durante el despojo a un inmueble en Veracruz, de acuerdo con “El Universal”.

Los bienes sustraídos, que estaban bajo resguardo del Instituto, representan una pérdida económica de más de 23 millones de pesos para el erario federal.

Los resultados de la auditoría 2025-02-OIC-6-HKA-AFC-007 realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) del Indep y citada por dicho medio, detallan que el despojo ocurrió el 17 de diciembre de 2020 en un inmueble conocido como “El Sardinero”, ubicado en el puerto de Veracruz.

De acuerdo con dicha revisión, 12 de estos automóviles robados ya han sido reemplacados y se encuentran circulando con placas nuevas en Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro, según el Registro Público Vehicular (Repuve).

En el inmueble también se encontraba un contenedor cerrado con tres sellos de “botella” identificados con los números KPd19 0440670, ML-MX0385744 y ML-MX0385745.

Este había sido transferido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR) en 2013. Sin embargo, cuando fue recibido por el Indep se detectó que este venía abierto y vacío.

“El registro del contenedor con el número 1988881, transferido por la entonces PGR en 2013; sin embargo, según acuerdo de aseguramiento, éste fue abierto por la PGR, por lo que se recibió vacío, abierto y sin sellos, situación que contradice a lo declarado ante la autoridad Ministerial”.

La auditoría señala que, a partir de la denuncia del despojo, su ratificación el 18 de diciembre de 2020 y hasta marzo de 2024, la Coordinación Regional/Oficina de Atención Regional Golfo realizó varias gestiones ante el Ministerio Público para su recuperación. Sin embargo, esto se vio afectado por diversas alteraciones en el caso.

El 26 de agosto de 2021 se registró un incendio en el inmueble anteriormente hurtado, por lo que se solicitó la inspección a su interior para determinar los daños.

“El 13 de abril de 2022, el apoderado legal del Indep indica que hasta ese momento no se ha podido ingresar al referido inmueble, a efecto de constatar que aún se encuentran en el interior (...) los 241 vehículos que son propiedad de la nación. (...) Al hablar con una persona que se ostentó como secretario del Sindicato de Servicios Portuario de Veracruz, negó el acceso, siendo amenazados y empujados para retirarlos”.

Fue hasta el 2 de marzo de 2024 cuando la empresa de seguridad privada Sepiver S.A. de C.V constató que los vehículos decomisados ya no se encontraban al interior del inmueble.

Para el 19 de marzo de ese mismo año el Ministerio Público de la Federación en Veracruz realizó una inspección que confirmó la desaparición de las unidades.

En el documento oficial también se indicó que el trámite para la indemnización del siniestro ante la aseguradora continuaba “en proceso de documentación o en trámite”, pese a haber transcurrido 550 días desde la asignación del número de siniestro.

En este sentido, la auditoría expuso irregularidades en este caso, por lo que el OIC ordenó a la Dirección Corporativa de Bienes del Indep presentar evidencia de haber concluido con los trámites para el pago de los daños.

Asimismo, reportar el estado procesal de la carpeta de investigación FED/VER/VER/0003923/2020, donde se deberá incluir el seguimiento sobre los 12 vehículos robados que se encuentran en circulación en otras entidades federativas, así como un informe detallado y con soporte documental sobre los bienes que estaban en el contenedor número 1988881.