Seis muertos y dos soldados heridos dejan enfrentamientos en delegaciones de Ensenada

ENSENADA, B. C., (apro) .- Seis muertos y dos soldados heridos fue el saldo del pasado fin de semana y el lunes 30 de marzo en diferentes enfrentamientos registrados en la delegación Valle de la Trinidad, localidad ubicada al sureste del municipio de Ensenada, Baja California.

El sitio destaca por ser punto estratégico para el movimiento de droga del crimen organizado, con la finalidad de hacerla llegar al municipio de Tijuana; apenas en febrero pasado, el lugar tomó notoriedad al ser desmantelado un narcolaboratorio con capacidad de producir 400 kilogramos de metanfetamina al mes.

De los ataques, el primero corresponde a una balacera registrada alrededor de las 22:00 horas del sábado 28 de marzo: dos víctimas estaban debajo de una camioneta tipo 4Runner de color azul, mientras que las otras dos estaban a un costado del mismo vehículo, en la vía pública de la localidad.

Además de la camioneta tipo 4Runner, fueron reportados otros tres vehículos con impactos de arma de fuego: un Nissan Altima color gris, una camioneta pick up Toyota color gris con plataforma.

Los primeros reportes señalan que las agresiones habrían sido entre grupos antagónicos de la zona.

Sobre el segundo ataque, ocurrió durante la mañana del lunes, en San Matías, también dentro del Valle de la Trinidad, pero en esta ocasión entre civiles armados y militares.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando personal castrense realizaba labores de vigilancia en la zona y fue agredido por las personas señaladas, lo que derivó en un intercambio de disparos.

El saldo final fue de dos presuntos agresores ultimados y dos militares heridos; estos últimos fueron trasladados y, hasta el momento, no ha sido informado de su estado de salud actual.

El general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Alejandro Monreal Noriega; e integrantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), brindaron el 30 de marzo una rueda de prensa sobre el ataque del fin de semana.

Destacó que la dicha rueda comenzó pasadas las 21:00 horas y concluyó después de las 22:00 horas, prácticamente de forma paralela al segundo ataque en San Matías, pero los hechos no fueron referidos.

Sobre la primera balacera, las autoridades refirieron que tres personas fueron detenidas, además de que explicaron que los ataques se dieron entre grupos antagónicos, como El Cártel de Sinaloa (CDS) y sus dos facciones (Los Chapitos, por Ensenada; y Los Rusos, por Mexicali), y que hay una presencia “menor” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes se disputan las rutas estratégicas para el trasiego de sustancias ilícitas.

Las detenciones fueron en el Ejido 16 de Septiembre, contra Luis Francisco “N”, de 35 años, originario de Tijuana, y a Kevin Alfredo “N”, de 19 años, originario de Mexicali, además de armas largas, un arma corta, dos chalecos tácticos, así como cargadores y cartuchos.

En otro recorrido detectaron a personas que abrieron fuego en contra de las autoridades; la agresión fue repelida, pero los responsables lograron escapar.

Más tarde, los agentes localizaron una camioneta tipo pick up Chevrolet, color negro, con placas de California volcada y en el interior una persona con ausencia de signos vitales y otra más identificada como Liam “N”, de 27 años, originario de Los Reyes, Michoacán, quien fue asegurado. En el mismo vehículo se localizaron dos armas de fuego largas.

Durante este despliegue operativo participaron más de 200 elementos de las distintas corporaciones con apoyo de 48 unidades terrestres y diversas capacidades tácticas, lo que permitió contener la situación y reforzar la presencia institucional en la zona.